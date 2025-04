https://noticiaslatam.lat/20250426/en-que-se-diferencia-el-planteamiento-de-moscu-del-de-kiev-para-solucion-del-conflicto-ucraniano-1162246535.html

¿En qué se diferencia el planteamiento de Moscú del de Kiev para solución del conflicto ucraniano?

Sputnik Mundo

La propuesta de paz ucraniana, que también respaldan los europeos, es completamente "delirante", declara a Sputnik el teniente coronel retirado con más de 20... 26.04.2025, Sputnik Mundo

En su opinión, Rusia ni siquiera debería considerar esta propuesta, cree el experto, señalando a Kiev como un perdedor que no puede definir condiciones."Por lo general, el perdedor no puede dictar los términos, y eso es esencialmente lo que está sucediendo aquí. Es Ucrania la que dicta las condiciones con la propuesta de los europeos, y eso no va a ocurrir. Es una pérdida de tiempo incluso discutir esa propuesta", destaca el analista.El presidente ruso, Vladímir Putin, en conversaciones con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, confirmó la disposición de Rusia a negociar con Ucrania sin condiciones previas, informan desde el Kremlin.Mientras tanto, desde Ucrania declaran recientemente que Kiev insiste en la devolución de todos los territorios, incluidos Crimea y nuevas regiones de Rusia, el desarrollo ilimitado de su complejo militar-industrial, la libre adhesión a la OTAN y a cualquier otra alianza internacional.Las condiciones propuestas por Kiev "es sabotaje" de las conversaciones de paz"Sí, definitivamente, es sabotaje. Creo que todo el movimiento de Kiev y yo diría que también de Europa está tratando de sabotear cualquier tipo de acuerdo de paz", continúa el experto. En su opinión, la propuesta ucraniana está completamente orientada a continuar el conflicto en el futuro previsible.El investigador señala que la propuesta presentada por Washington ya ha sido discutida con Moscú, con la participación del enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff. "Eso, al menos, sienta las bases", concluye.

