https://noticiaslatam.lat/20250425/publican-entrevista-inedita-de-francisco-donde-revela-secretos-del-conclave-que-lo-convirtio-en-1162214223.html

Publican entrevista inédita de Francisco donde revela secretos del cónclave que lo convirtió en papa

Publican entrevista inédita de Francisco donde revela secretos del cónclave que lo convirtió en papa

Sputnik Mundo

En 2018, el pontífice argentino Jorge Mario Bergoglio concedió una charla al periodista Nelson Castro. Sin embargo, el entonces líder de la Iglesia católica... 25.04.2025, Sputnik Mundo

2025-04-25T08:00+0000

2025-04-25T08:00+0000

2025-04-25T08:00+0000

internacional

papa francisco

religión

cónclave

iglesia católica

jorge mario bergoglio

sociedad

argentina

santa sede

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/19/1162213880_0:132:1280:853_1920x0_80_0_0_fe2caad289b53923b1cd143d542e996b.jpg

Los fragmentos de la charla fueron publicados en el canal El Trece, de Argentina, esto mientras Castro cubría los detalles de la despedida a Francisco, esto desde El Vaticano.En aquella entrevista, el papa reveló algunos secretos sobre el cónclave de 2013, donde él resultó electo tras la renuncia de Benedicto XVI, misma que cimbró a la curia romana."La primera elección es muy dispersa. Así que dormí fenómeno. Yo salí elegido en la segunda de la tarde. Me di cuenta de que algo pasaba después de las dos primeras [votaciones] de la mañana en el almuerzo porque algunos venían a hablar conmigo, me preguntaban cosas. Pero dormí la siesta lo más bien. Rezaba el rosario tranquilo, una paz. Terminada la tercera [vuelta] de la tarde, donde ya era evidente que podía pasar, el que tenía al lado, que era el cardenal [Claudio] Hummes, me dijo: 'no te preocupes, el Espíritu Santo actúa así'", narró.Mientras tanto, la tensión propia del conteo de votos dentro de la Capilla Sixtina, bajo la mirada de los frescos de Miguel Ángel, continuaba.Pero eso no fue todo lo que platicó Francisco con Castro. También trató temas de salud mental, específicamente de cómo resolvió su neurosis."Hay que cebarle mate a la neurosis, hay que acariciarla. Son compañeras de toda la vida. Una vez leí un libro que me ha reído a carcajadas: 'Alégrese de ser neurótico'. Es decir, conviene saber dónde le chillan los huesos espirituales, digamos, dónde le pica el mate (...). Hay que estar atento porque es parte constitutiva de la persona", apuntó.De igual manera, reconoció cómo fue para él acercarse a recibir atención psiquiátrica durante la dictadura argentina (1976-1983).Si bien el periodista argentino respetó la última voluntad de Francisco sobre su plática, la información que obtuvo le sirvió para escribir su libro La salud de los papas: Medicina, complots y fe. Desde León XIII hasta Francisco (Editorial Sudamericana, 2021).Mientras tanto, el funeral del pontífice continúa y, a la par, la Santa Sede se alista para un nuevo cónclave, donde se definirá quién será el líder de la Iglesia católica.

https://noticiaslatam.lat/20250424/el-grave-problema-al-que-deberan-enfrentarse-los-cardenales-en-el-conclave-1162191339.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

papa francisco, religión, cónclave, iglesia católica, jorge mario bergoglio, sociedad, argentina, santa sede