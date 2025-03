Argentina sale a las calles para decir "Nunca Más" a 49 años de la última dictadura | Video

https://noticiaslatam.lat/20250325/argentina-sale-a-las-calles-para-decir-nunca-mas-a-49-anos-de-la-ultima-dictadura--video-1161703204.html

Argentina sale a las calles para decir "Nunca Más" a 49 años de la última dictadura

Cientos de miles de personas colmaron la emblemática Plaza de Mayo en el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Familias, estudiantes, gremios y organizaciones...

En la Plaza de Mayo no cabía un alfiler. Cientos de miles de personas coparon cada rincón disponible para conmemorar el 49° aniversario del golpe de Estado que inauguró la etapa más oscura de la historia del país austral, dando inicio a la dictadura cívico-militar más sanguinaria de Latinoamérica. Jóvenes de todas las edades, familias enteras, estudiantes, gremios y organizaciones políticas y sociales confluyeron en una de las movilizaciones más multitudinarias en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.La piel de un millar de personas se erizaron al escuchar a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo –próxima a cumplir 95 años–, recordar que transcurrido medio siglo desde el inicio del régimen de facto aún quedan más de 300 hijos de desaparecidos que fueron apropiados por los militares al nacer y cuya identidad nunca fue recuperada. "No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos", remarcó la referente en materia de Derechos Humanos.A pesar de que el reclamo por la memoria constituye un común denominador de la historia argentina en democracia, la marcha del 2025 estuvo signada por un tinte opositor al Gobierno de Javier Milei. En horas de la mañana, el presidente había difundido un video publicado por la cuenta oficial de la Casa Rosada –sede del Ejecutivo– en el que busca destacar la "verdad completa", equiparando la responsabilidad de la dictadura con la de sus víctimas.La pieza audiovisual –en sintonía con la "batalla cultural" librada por el mandatario– cuestiona la cifra de 30.000 desaparecidos por el régimen, una de las banderas de los organismos de Derechos Humanos. La respuesta fue tanto discursiva como simbólica: por primera vez en 19 años todos los manifestantes confluyeron en una sola movilización, a diferencia de conmemoraciones previas, en las que los partidos de izquierda se escindieron del acto del peronismo y las organizaciones de Derechos Humanos.Las consignas excedieron a la estricta coyuntura política. "Es una fecha con mucho dolor para los trabajadores y el movimiento obrero. Tenemos un compromiso enorme con esa fecha y nunca estaremos ausentes. La Justicia, la Verdad y la Memoria debe perdurar en la memoria de todos", dijo a Sputnik Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, uno de los gremios más relevantes del país.Por fuera de las organizaciones sociales y políticas, la Plaza de Mayo también estuvo repleta de autoconvocados. "Vine con mis hijas para que tengan un testimonio de lo que pasó. Es un deber y una obligación para todo ciudadano conocer la historia de su país y los sucesos que han acaecido para no repetirla. No debemos dar por sentada a la democracia: es algo por lo que hay que luchar todo el tiempo", dijo a este medio Carlos, un hombre de 64 años que acudió acompañado por su familia.

