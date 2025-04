https://noticiaslatam.lat/20250425/la-economia-de-mexico-vence-los-pronosticos-y-reporta-avance-pese-a-los-aranceles-de-trump-1162223114.html

La economía de México vence los pronósticos y reporta avance pese a los aranceles de Trump

En febrero de este año, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en México creció 1% en términos reales y con cifras desestacionalizadas a tasa...

Por componente, las actividades secundarias ascendieron 2,5%; las primarias, 1% y las terciarias, 0,6%.El avance de la economía mexicana resultó mejor de lo esperado por analistas consultados recientemente por Bloomberg, quienes estimaban un crecimiento de alrededor de 0,5% debido a las políticas económicas y los aranceles impuestos por la Administración Trump. A la visión de los expertos se suma la de entes internacionales que prevén un año difícil para México en materia económica. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó su previsión de crecimiento económico para el país en 1,7 puntos y espera una contracción del PIB de 0,3% para este 2025. En tanto, el Banco Mundial vaticina un crecimiento nulo para la economía del país latinoamericano durante 2025. En el estudio anterior, que data de enero, la previsión era de 1,5%.Analistas económicos consultados previamente por Sputnik señalaron que organismos como el FMI han vaticinado, desde hace años, una recesión para México, lo cual ha sido un pronóstico errado. Y es que, afirman, los estudios internacionales no suelen tomar en cuenta el mercado interno del país. "[El FMI] sostiene que la economía mexicana está orientada por un modelo de crecimiento ligado por las exportaciones y nada más; entonces, siempre está apostando o pone el énfasis especial en el sector externo y, si algo malo pasa en el sector externo, la economía mexicana se colapsa y no es así", señaló el doctor en Economía por la Universidad de Manchester, Moritz Cruz Blanco.Al respecto, el economista mexicano y doctor en Filosofía Josafat Hernández Cervantes apuntó que el organismo, al hacer sus proyecciones, no está considerando las medidas que el Gobierno de Claudia Sheinbaum está implementando por medio del Plan México como respuesta a la incertidumbre económica que impera a nivel global.

