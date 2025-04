https://noticiaslatam.lat/20250424/trump-critica-a-china-por-detener-las-compras-de-aviones-boeing-1162208285.html

Trump critica a China por detener las compras de aviones Boeing

Trump critica a China por detener las compras de aviones Boeing

Sputnik Mundo

El mandatario estadounidense Donald Trump aseguró que Pekín rechazó los aviones fabricados por Boeing, empresa con sede en Seattle, Estados Unidos, en medio de... 24.04.2025, Sputnik Mundo

2025-04-24T23:34+0000

2025-04-24T23:34+0000

2025-04-24T23:56+0000

internacional

donald trump

china

boeing

📈 mercados y finanzas

eeuu

fentanilo

aranceles

🏛️ compañías

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/18/1162208387_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_850638493ea549ceac10e30bb929ffd7.jpg

"Boeing debería castigar a China por no aceptar los aviones hermosamente terminados que China se comprometió a comprar", sentenció el republicano en su cuenta de Truth Social. Donald Trump aprovechó para señalar que el fentanilo sigue llegando a territorio estadounidense, presuntamente a través de México y Canadá, "matando a cientos de miles de personas". Ambos alegatos son utilizados por el jefe de Estado de EEUU para justificar su política arancelaria, lanzada supuestamente para terminar con el "injusto desequilibrio comercial". Previamente, Boeing anunció que planea revender decenas de sus aviones fuera de China, bloqueados por las tarifas que impuso Trump. De acuerdo con la compañía, muchos de sus clientes en el país oriental "han indicado que no aceptarán entregas" debido a los aranceles. El 2 de abril, Trump declaró una guerra comercial contra todo el mundo a través de la imposición de aranceles a decenas de naciones.Aunque la medida fue pausada temporalmente para la mayoría de los afectados, en el caso de China, el principal productor del mundo, la cifra asciende a 145% y los gravámenes acumulados sobre algunas exportaciones chinas individuales a EEUU han alcanzado el 245% bajo varias designaciones. Ante ello, Pekín respondió con la imposición de tarifas de 125% a los productos y bienes norteamericanos.Recientemente, Trump declaró que podría recortar los gravámenes para la nación asiática. Sin embargo, aclaró que no los eliminará.

https://noticiaslatam.lat/20250421/china-responde-a-los-informes-sobre-los-planes-de-eeuu-para-aislar-economicamente-a-pekin-1162150962.html

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, china, boeing, 📈 mercados y finanzas, eeuu, fentanilo, aranceles, 🏛️ compañías