¿Puede el mundo conocer pronto el nuevo orden mundial?

24.04.2025

💬 opinión y análisis

richard sakwa

orden mundial

"Las reuniones de Yalta-Potsdam no crearon un nuevo orden mundial. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que queremos decir. En 1945 se estableció un nuevo sistema internacional basado en las Naciones Unidas. En parte, las decisiones finales se tomaron en la reunión de Yalta, en febrero de 1945. Pero este sistema de Naciones Unidas, lo que yo llamo el sistema internacional de la Carta, continúa", indicó el profesor.Agregó que en este momento lo más importante es defender ese sistema y no hablar de otra cosa. En sus palabras, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció su orden mundial. Este se basa, supuestamente, en las democracias capitalistas, precisó Sakwa.Sin embargo, el orden mundial liderado por Estados Unidos no solo se consideró vencedor, sino que además afirmó que era el único orden universal, añadió. En su opinión, hoy vemos que es el orden mundial liderado por Estados Unidos el que está en crisis, lo que nos da la oportunidad de que el sistema internacional de la Carta sea más dominante y más eficaz."Es un sistema basado en la cooperación entre las grandes potencias y las pequeñas. Por tanto, no creo que se vislumbre un nuevo orden mundial. De hecho, yo diría que tenemos que defender el antiguo sistema internacional de la Carta. No es perfecto, pero es lo mejor que tenemos", concluyó Sakwa.

