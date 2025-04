https://noticiaslatam.lat/20250419/hizbula-no-permitiremos-que-nadie-desarme-la-resistencia-1162119414.html

Hizbulá: "No permitiremos que nadie desarme la resistencia"

Hizbulá: "No permitiremos que nadie desarme la resistencia"

El jefe de Hizbulá, Naim Qasem, afirmó que el movimiento islamista no se rendirá ante las ofensivas de Israel y advirtió que la resistencia en contra del país... 19.04.2025, Sputnik Mundo

El movimiento chií también mencionó que ha dado tiempo al Gobierno libanés para resolver el conflicto con Israel mediante la diplomacia, pero dijo que se reserva el derecho a elegir cómo responder si el Ejército israelí sigue atacando el Líbano. Refiriéndose a la cuestión del desarme, Qassem afirmó que las armas de los combatientes de la resistencia libanesa se utilizarán exclusivamente contra Israel. Asimismo, señaló que el presidente libanés, Joseph Aoun, es el principal responsable de definir el marco de un diálogo intralibanés sobre la estrategia de defensa del país.Hizbulá, dijo, está dispuesto a participar, "pero esto no sucederá bajo la presión de Estados Unidos", añadiendo que Tel Aviv debe abandonar primero el territorio libanés y debe dejar de llevar a cabo ataques. "Entonces la dirección del movimiento podría discutir la estrategia de defensa, pero el desarme de Hizbulá no sería discutido", agregó. Aoun declaró hace días que los combatientes de Hizbulá podrían integrarse en el Ejército del país, pero no como una unidad separada.

