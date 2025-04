https://noticiaslatam.lat/20250415/miedo-al-desempleo-y-poca-prosperidad-asi-iria-el-animo-en-eeuu-con-la-administracion-trump-1162045726.html

Miedo al desempleo y poca prosperidad: así iría el ánimo en EEUU con la Administración Trump

15.04.2025

Los consumidores encuestados consideraron que hay un 44% de probabilidad de que la tasa de desempleo sea más alta el próximo año, con lo cual ese indicador llegó a su nivel más alto desde abril de 2020. Además, la probabilidad media percibida en relación con perder el trabajo en 2026 aumentó al 15,7 %, según esta encuesta que fue realizada en marzo. Hace unos días, la confianza de los consumidores estadounidenses cayó por cuarto mes consecutivo en marzo, alcanzando su nivel más bajo desde mediados de la pandemia por COVID-19 en 2021, de acuerdo con un informe de la Universidad de Michigan. La caída fue del 11% hasta marcar un índice de 50,8. Pero no es todo. Un sondeo levantado por Gallup señala que el porcentaje de estadounidenses que se identifican como "prósperos" (48,9%) está en su nivel más bajo en cinco años. Divididos por preferencias políticas, el porcentaje de demócratas que dijo que estaban prosperando cayó del 57,1% al 46,1%. En los republicanos, en cambio, se incrementó del 50,7% al 55,5%.Y es que las políticas arancelarias proteccionistas de Donald Trump no han agradado a todos en Estados Unidos. De igual modo, el 73% de los ciudadanos en Estados Unidos cree que la estrategia comercial de Trump afectará directamente en sus bolsillos con precios más altos en los bienes y servicios que consume, según una encuesta de Reuters/Ipsos.El sondeo también reveló que los gravámenes anunciados por Trump no fueron del agrado de muchos estadounidenses, ya que el 57% dijo que se oponía a aranceles adicionales contra decenas de países. En contraste, el 39% de los consultados se mostró a favor de más tarifas proteccionistas de parte de Washington.

