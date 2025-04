https://noticiaslatam.lat/20250411/trump-elogia-a-sheinbaum-no-quiero-danar-a-mexico-la-presidenta-es-una-mujer-fantastica-1161987656.html

Trump elogia a Sheinbaum: "No quiero dañar a México, la presidenta es una mujer fantástica"

Trump elogia a Sheinbaum: "No quiero dañar a México, la presidenta es una mujer fantástica"

El mandatario estadounidense, Donald Trump, volvió a demostrar la buena opinión que tiene sobre su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y aseveró que no busca... 11.04.2025, Sputnik Mundo

Pese a sus declaraciones en un tono conciliador, el mandatario estadounidense recordó que tres plantas automotrices decidieron trasladarse a EEUU desde el país latinoamericano donde, dijo, no habrá tarifas.El 9 de abril, la presidenta Sheinbaum aseveró que, por el momento, la mayoría de las empresas automotrices no contemplan reubicar sus plantas como consecuencia de los aranceles impuestos por el presidente Trump."Estamos hablando con todas las empresas de automotrices. Personalmente, he hablado con muchos de los CEO (...) para conocer qué es lo que están pensando a futuro con relación a nuestro país. La mayoría de ellas nos han dicho que no piensan en este momento cambiar nada y que tiene que asentarse la situación", expresó en conferencia de prensa.Sheinbaum aseveró que reubicar una planta automotriz no es un proceso sencillo y esto, apuntó, puede tomar años.A pesar de que el presidente Trump llegó a un acuerdo con la mandataria de México, para exentar de aranceles a los productos mexicanos exportados bajo la cobertura del pacto comercial T-MEC, el jefe de Estado dejó vigente un gravamen de 25% al acero y aluminio de todo el mundo.

donald trump, claudia sheinbaum, méxico, eeuu