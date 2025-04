https://noticiaslatam.lat/20250407/los-huties-atacan-dos-destructores-de-eeuu-en-el-mar-rojo-y-un-objetivo-militar-en-israel-1161924743.html

Los hutíes atacan dos destructores de EEUU en el mar Rojo y un "objetivo militar" en Israel

Sputnik Mundo

Las tensiones entre los hutíes y Washington siguen en curso. En los últimos días ha habido fuego cruzado entre ambas partes a medida de que el Pentágono es criticado entre funcionarios y exfuncionarios estadounidenses por no poder contra este grupo rebelde.Pero los ataques a los destructores de Estados Unidos no fueron los únicos. Ansarolá también se adjudicó un ataque contra un "objetivo militar israelí" en Tel Aviv, según informó el portavoz militar de los hutíes, el general Yahya Saree."La fuerza de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas yemeníes llevó a cabo una operación militar dirigida contra un objetivo militar israelí en la zona ocupada de Jaffa, utilizando un vehículo aéreo no tripulado", detalló la autoridad. En días pasados, los hutíes de Yemen aseguraron haber atacado el el portaviones Harry S. Truman, en lo que es un recrudecimiento de las tensiones desde que el pasado 15 de marzo Washington emprendió ataques a gran escala contra el movimiento islamista. En aquella ocasión, el mandatario Trump afirmó que el tiempo de los hutíes "se había acabado" y prometió: "¡El infierno lloverá sobre ustedes como nunca antes!".En el último año y medio, los hutíes han realizado 174 ataques contra buques de guerra de Estados Unidos y casi 150 ataques contra barcos mercantes de ese mismo país en el último año y medio, según admitió recientemente el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Israel tampoco ha salido avante, pues reconoce que ha sido atacado con más de 200 misiles y 170 drones, aunque alega que muchos de ellos fueron acciones fallidas.Las fuerzas estadounidenses han respondido con ataques contra varios puntos de Yemen, el centro de operaciones de Ansarolá. El pasado 2 de abril, bombardeos norteamericanos contra un depósito de agua en la provincia occidental yemení de Al-Hudaydah dejaron a más de 50.000 personas sin acceso al agua, según la emisora ​​Al Masirah. El depósito, de acuerdo con el reporte, abastecía de agua a ocho asentamientos. El edificio de la autoridad regional del agua también fue atacado.

