https://noticiaslatam.lat/20241106/estan-tomando-posicion-en-el-atlantico-sur-londres-acelera-la-militarizacion-de-las-malvinas-1158802964.html

"Están tomando posición en el Atlántico Sur": ¿Londres acelera la militarización de las Malvinas?

"Están tomando posición en el Atlántico Sur": ¿Londres acelera la militarización de las Malvinas?

Sputnik Mundo

El Gobierno británico envió a las Islas Malvinas a su ministro de Fuerzas Armadas, Luke Pollard, que hasta ahora tenía a su cargo la asistencia militar a... 06.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-06T01:05+0000

2024-11-06T01:05+0000

2024-11-06T01:05+0000

defensa

reino unido

argentina

javier milei

islas malvinas

🛡️ zonas de conflicto

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/02/0e/1135766241_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e28ffa512df9212d6465a4934fa3428a.jpg

A poco más de un mes de que los cancilleres de Argentina y el Reino Unido promocionaran en Nueva York el inicio de "una nueva etapa" de su relación bilateral, Londres envió a las Islas Malvinas al ministro de Fuerzas Armadas británico, Luke Pollard, y concretó varias acciones que refuerzan su poderío militar en las islas.Según informaron las autoridades británicas de las islas —que Argentina reclama como suyas pero el Reino Unido mantiene ocupadas desde 1833— la visita de Pollard "subraya el apoyo del Reino Unido a la seguridad y autodeterminación de las islas", así como "la historia compartida y las conexiones entre las islas y las Fuerzas Armadas británicas".Para Daniel Guzmán, excombatiente de la Guerra de Malvinas y editor del medio argentino especializado Agenda Malvinas, la visita del laborista Pollard debe interpretarse no solo en el marco de la cuestión Malvinas sino también dentro de un escenario geopolítico que preocupa a Londres.En ese sentido, Guzmán apuntó que desde su cargo, una de las cabezas del Ministerio de Defensa británico, Pollard se ha ocupado de la asistencia bélica del Reino Unido a Ucrania, así como el apoyo británico a Israel en sus operaciones en Gaza.De todas maneras, para Guzmán lo preocupante es la pasividad que el Gobierno argentino ha mostrado ante la llegada a las Islas Malvinas de una figura de relevancia del Ministerio de Defensa inglés. "Argentina no hace ningún comentario, no emite ninguna opinión, ni desde la Cancillería ni desde el Ministerio de Defensa", lamentó.El excombatiente y reportero recordó que en septiembre la entonces canciller argentina Diana Mondino firmó junto a su par británico, David Lammy, suscribieron un acuerdo que pretendió relanzar las relaciones entre ambos países sin afectar la cuestión Malvinas, aunque habilitando un nuevo vuelo entre Sao Paulo y las islas y reimpulsando los trabajos de identificación de restos.Para Guzmán, esta postura argentina solo facilitó que el Gobierno británico decidiera avanzar más rápido en el fortalecimiento militar de las Malvinas, donde se encuentra la base militar de Mount Pleasant (o Monte Agradable para los argentinos), considerada el complejo militar más importante del Atlántico Sur.En efecto, el Reino Unido parece haber acelerado el proceso de fortalecimiento de las defensas de las islas en las últimas semanas. En octubre, el sitio especializado UK Defense Journal consignó la firma de un contrato con la empresa estadounidense IBM para desplegar el sistema informático Guardian, diseñado para "mejorar la coordinación y los tiempos de respuesta, particularmente en ambientes altamente desafiantes" para el control del espacio aéreo de las islas. El contrato asciende a unos 30 millones de libras, es decir, unos 39 millones de dólares.Asimismo, el Gobierno británico también invertirá unos 4,8 millones de dólares para instalar una red wifi "segura" y eficiente exclusivamente para el personal militar en las islas, intentando mejorar la conectividad de sus tropas.Guzmán conectó estos pasos a las posibilidades de abastecimiento estratégico que las islas ganarán con la habilitación de un vuelo semanal entre las Malvinas y Sao Paulo. "Es un vuelo esencial porque les significa estar conectados con el principal aeropuerto de pasajeros y carga de América Latina", comentó, recordando que los vuelos serán fundamentales para nutrir de materiales y mano de obra al yacimiento petrolífero Sea Lion y al megapuerto que los británicos pretenden instalar en las islas para 2027 y con el que buscan proyectarse hacia la Antártida.

https://noticiaslatam.lat/20241025/tension-en-argentina-por-comunicado-del-gobierno-en-el-que-llama-falklands-a-las-islas-malvinas--1158513416.html

https://noticiaslatam.lat/20241009/el-reino-unido-debe-dejar-sus-delirios-de-imperio-tras-la-devolucion-de-las-islas-chagos-1158103935.html

reino unido

argentina

islas malvinas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

reino unido, argentina, javier milei, islas malvinas, 🛡️ zonas de conflicto, 💬 opinión y análisis