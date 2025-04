https://noticiaslatam.lat/20250403/canada-responde-a-trump-con-aranceles-y-dice-que-su-vieja-relacion-con-eeuu-ha-terminado-1161851942.html

Canadá responde a Trump con aranceles y dice que su "vieja relación" con EEUU ha terminado

Canadá responde a Trump con aranceles y dice que su "vieja relación" con EEUU ha terminado

Sputnik Mundo

Mark Carney, primer ministro de Canadá, afirmó este 3 de abril que la antigua relación de su país con Estados Unidos ha llegado a su fin debido a los aranceles... 03.04.2025, Sputnik Mundo

2025-04-03T20:43+0000

2025-04-03T20:43+0000

2025-04-03T20:43+0000

canadá

donald trump

aranceles

eeuu

📈 mercados y finanzas

economía

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/0f/1161175358_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b99a7a36986f6cc9544717910b700775.jpg

En conferencia de prensa, el premier canadiense consideró que las nuevas medidas comerciales de Washington "fracturan la economía global" y aseveró que "el sistema global de comercio anclado en Estados Unidos se terminó".De esa manera, anunció que Ottawa impondrá un arancel de 25% a todos los vehículos importados desde Estados Unidos que no cumplan con el acuerdo comercial suscrito entre ambas naciones y México —conocido como T-MEC—, aunque subrayó que las tarifas no aplicarán a las piezas de automóviles y no afectarán a los vehículos provenientes del país latinoamericano. "Nuestros aranceles, a diferencia de los estadounidenses, no afectarán a las autopartes, porque conocemos los beneficios de nuestro sistema de producción integrado", añadió Carney, quien también señaló que Canadá tampoco impondrá aranceles a los automóviles fabricados en México.Carney también señaló que Canadá está dispuesta a asumir un "papel de liderazgo" en la creación de una coalición de países con ideas afines. La víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles recíprocos contra "todo el mundo", dirigidos a países como China y Japón, así como regiones enteras como la Unión Europea (UE). Canadá no fue incluida en la lista, pero sí resulta afectada por algunos gravámenes impuestos previamente por la Casa Blanca, como aquellos del 25% relacionados al acero y el aluminio. Además, el mandatario republicano confirmó la imposición de aranceles de 25% a todos los automóviles fabricados en el extranjero.A finales de marzo, el primer ministro canadiense adelantó que su país combatiría los aranceles estadounidenses con sus propias medidas comerciales, las cuales "tendrán el máximo impacto en Estados Unidos".

https://noticiaslatam.lat/20250403/asi-reacciono-el-mundo-a-la-batalla-comercial-emprendida-por-washington-1161843261.html

canadá

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

canadá, donald trump, aranceles, eeuu, 📈 mercados y finanzas