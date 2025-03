https://noticiaslatam.lat/20250324/noboa-tenia-que-ganar-y-no-gano-asi-fue-su-debate-con-luisa-gonzalez-rumbo-al-balotaje-en-ecuador-1161698744.html

"Noboa tenía que ganar y no ganó": así fue su debate con Luisa González rumbo al balotaje en Ecuador

El debate parece no haber dejado un claro "ganador" tras la noche del 23 de marzo, aunque podría acabar siendo más útil para la dirigente correísta dentro de un escenario de profunda paridad.Noboa y González se enfrentaron en un debate televisivo centrado en cinco ejes temáticos: Educación, Salud y Seguridad Social, Criminalidad y Seguridad, Economía y Empleo y Gobernabilidad. Sin embargo, ambos candidatos dedicaron más esfuerzos en atacar a su contrincante con acusaciones de corrupción, mal manejo de fondos públicos y hasta presuntos vínculos con el narcotráfico.En un formato que les permitía increparse directamente, ambos candidatos optaron por buscar dejar al otro mal parado. Mientras Noboa insistió en que González "desdolarizará" la economía ecuatoriana, la candidata correísta reclamó reiteradas veces que Noboa "no mienta más". Los dos también intentaron señalar acusaciones de presuntos casos de corrupción vinculados a familiares de Noboa o dirigentes correístas.Para el experto, lo más "preocupante" detrás de este nivel de acusaciones radica en la forma en que el enfrentamiento se transmite hacia los militantes y votantes ecuatorianos. "Si así debaten los presidenciables, ¿cómo debate el público y cómo debaten los militantes?", reflexionó.Sempértegui consideró que, si bien "históricamente los debates presidenciales servían para medir la solvencia de los candidatos", el formato utilizado en la actualidad "los ha transformado más en un asunto mediático que en un debate propiamente dicho". Por esa razón, consideró que en estos eventos "ya no existen ganadores de debates", sino que cada candidato busca ser quien "saca mejor provecho a las cápsulas, memes y otros insumos" que surgen de la instancia.También consultado por Sputnik, el politólogo ecuatoriano Oswaldo Moreno opinó que el debate no aportó "un ganador claro" pero, al mismo tiempo, dejó muy en evidencia que el presidente Noboa "tenía que ganar y no ganó".Del otro lado, González ya no se presentaba como "la favorita" sino como "retadora" ante un mandatario que no pudo ser "contundente". Así las cosas, Moreno enfatizó que la paridad entre ambos acaba jugando en favor de la candidata de Revolución Ciudadana, el movimiento político fundado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).Sempértegui sostuvo que, mientras se esperaba a un Noboa "presentando datos duros, valiéndose de información privilegiada" en función de su condición de presidente, no logró diferenciarse de sus posturas de 2023, cuando era un candidato primerizo para llegar al Palacio de Carondelet. "Se puede considerar que Luisa González le sacó mejor provecho al debate, en contraste con Noboa que fue buena pero no hubo sorpresa".Moreno lamentó que el centro del debate presidencial pasara por "quién es más narco que el otro" pero señaló que, aun en ese campo, González puro pararse mejor que su oponente. Según el analista, la candidata correísta logró responder a las acusaciones en su contra y replicar con señalamientos concretos hacia el entorno del presidente.El escaso margen de indecisosTres encuestas divulgadas durante el mes de marzo colocaron a Luisa González como la favorita para ganar el balotaje del 13 de abril, con entre 2 y 7 puntos de ventaja sobre Noboa. Aun así, los analistas coinciden en que el escenario se mantiene dentro de lo que podría considerarse un empate, más teniendo en cuenta que en la primera vuelta hubo tan solo 16.746 en favor de Noboa.A pesar de que ambos retroalimentan sus candidaturas con ataques, Sempértegui remarcó que todavía queda "un pequeña fuga" que podría permitirles captar votos entre el 5,25% del candidato Leonidas Iza de Pachakutik, el 2,69% de Andrea González Nader del partido Sociedad Patriótica y en el 3,88% que se dividió entre otros 12 candidatos menores. Dado que Iza se expresó en favor de González y González Nader esbozó con un eventual apoyo a Noboa, el caudal de indecisos puede ser todavía más pequeño, recordó el experto, para quien el debate quizás puede haber servido para "avivar la polarización y captar a los pocos indecisos".Moreno, por su parte, insistió en que "las elecciones no se ganan en una noche", por lo que el debate no debería considerarse clave para el resultado electoral, mucho más cuando se da "a tres semanas de las elecciones en un país tan volátil como Ecuador".

