"Momento histórico para Colombia": Petro va por consulta para destrabar reformas de salud y laboral

"Momento histórico para Colombia": Petro va por consulta para destrabar reformas de salud y laboral

El presidente colombiano anunció que convocará a una consulta popular para que la población determine el destino de las reformas laboral y de salud, trabadas en el Congreso.

Con este mecanismo, el Gobierno busca sortear los bloqueos impuestos por los partidos tradicionales y garantizar que la ciudadanía tenga la última palabra sobre las transformaciones estructurales que ha propuesto la actual Administración.En entrevista con Sputnik, Gabriel Becerra, integrante de la Cámara de Representantes por la coalición oficialista Pacto Histórico y secretario general de Unión Patriótica, analizó el alcance de esta consulta, sus implicaciones jurídicas y políticas, así como el impacto que podría tener en la democracia colombiana."La pregunta debe ser clara"La consulta popular en Colombia es un mecanismo contemplado en el artículo 104 de la Constitución y regulado por las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015. "La convocatoria a nivel nacional depende del presidente con el aval del Senado. Para su validez, la pregunta debe ser clara, debe participar al menos un tercio del censo electoral, que equivale a 13.654.457 personas, y la opción afirmativa debe obtener la mitad más uno de los votos válidos", explicó Becerra.El congresista subrayó que el resultado de la consulta será vinculante, lo que significa que si la ciudadanía aprueba las reformas, el Estado deberá implementarlas. En caso de que las autoridades no cumplan en el plazo establecido, "el Ejecutivo puede hacerlo por decreto", aseguró.¿Qué se someterá a votación?Aunque aún no se ha definido el contenido exacto de las preguntas, Becerra adelantó que en la consulta se incluirán temas clave de la reforma laboral. Estos puntos han sido objeto de debate en el Congreso, donde la bancada del Pacto Histórico ha defendido su necesidad frente a la resistencia de sectores empresariales y de la oposición política. Becerra sostuvo que estos cambios cuentan con amplio respaldo social, ya que "el grueso de la población tiene una simpatía con estos temas porque afectan directamente sus condiciones de trabajo y calidad de vida".Un debate social sin precedentesDesde la llegada de Petro a la presidencia, las reformas sociales han sido el centro de un intenso debate del país latinoamericano. Becerra destacó que, a diferencia de gobiernos anteriores, "reformas como la pensional estuvieron dos años en la discusión nacional", lo que evidencia un proceso de deliberación democrática sin precedentes en el país.El representante explicó que a lo largo de este período se han llevado a cabo audiencias públicas, foros, paneles de opinión y otros espacios de participación en los que distintos sectores han tenido la oportunidad de exponer sus posturas. "Con motivo de estas reformas, se han hecho eventos en los que han participado sindicatos, empresarios, la academia y la sociedad civil en general", afirmó.No obstante, pese a estos esfuerzos de concertación, el Congreso ha dilatado la aprobación de las reformas, lo que llevó al Ejecutivo a buscar una salida directa con la ciudadanía.La razón de acudir a las urnasEl principal obstáculo para la aprobación de las reformas ha sido la férrea oposición de los partidos tradicionales en el Congreso. Frente a este escenario, el Gobierno optó por la consulta popular como alternativa para destrabar el proceso. Becerra argumentó que esta medida es una respuesta legítima al bloqueo institucional que ha impedido la materialización de los cambios que exige la ciudadanía. "La consulta popular nos permitirá avanzar en los cambios que ha pedido la sociedad colombiana y que hace parte del mandato popular de este Gobierno", enfatizó.Se requiere pedagogíaUno de los desafíos de este proceso será garantizar que la población cuente con información suficiente y veraz sobre lo que implica votar "Sí" o "No" en la consulta. En este sentido, el legislador señaló que la pedagogía sobre la consulta no será solo responsabilidad del Gobierno, sino también de los partidos políticos, organizaciones sociales y medios de comunicación. "Es deber del Estado, de la sociedad civil y los partidos políticos realizar la pedagogía suficiente para vincular a la ciudadanía a la toma de estas decisiones", explicó.Además, aseguró que se tomarán medidas específicas para garantizar que la información llegue a las zonas rurales y a sectores con menos acceso a medios de comunicación."La consulta impone un mandato"En caso de que la consulta popular resulte en la aprobación de las reformas, el Estado estará obligado a implementarlas en un plazo determinado. "La Corte Constitucional ha señalado que la consulta impone un mandato de actuación a las autoridades y que en caso de que esto no se traslade a decisiones concretas, el Gobierno nacional podrá emitir decretos para materializar el mandato popular", apuntó el integrante de la Cámara.Asimismo, destacó que diversos actores serán claves en la vigilancia y aplicación de las reformas. "Estamos seguros de que los sindicatos de trabajadores, el Ministerio de Trabajo, los políticos y diversas organizaciones como las veedurías tendrán un papel fundamental en la aplicación de estas medidas", afirmó.Un desafío y una oportunidad para la democraciaEl éxito de la consulta popular dependerá en gran medida de la participación ciudadana. Alcanzar el umbral de 13,6 millones de votantes es un reto que exigirá una fuerte movilización social.Sin embargo, más allá de la dificultad de garantizar una amplia concurrencia a las urnas, la consulta representa una oportunidad sin precedentes para la democracia colombiana. Por primera vez en la historia reciente del país, la ciudadanía tendrá la posibilidad de decidir directamente sobre políticas que afectan su vida cotidiana.Becerra concluyó que este mecanismo puede sentar un precedente sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación directa en la toma de decisiones nacionales.

