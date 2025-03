https://noticiaslatam.lat/20250315/el-papa-francisco-se-recupera-poco-a-poco-tras-un-mes-en-el-hospital-1161570527.html

El papa Francisco se recupera "poco a poco" tras un mes en el hospital

El papa Francisco se recupera "poco a poco" tras un mes en el hospital

A un mes de haber sido ingresado al hospital Gemelli de Roma por problemas respiratorios, el estado del papa Francisco se mantiene estable mientras avanza... 15.03.2025, Sputnik Mundo

Las autoridades vaticanas señalaron que el pontífice se recupera "poco a poco", pero aclararon que su estado clínico es estable, por lo que los médicos no emitieron ningún boletín en esta ocasión, lo cual se trata de "una señal positiva".Jorge Mario Bergoglio, de 88 años, fue internado el pasado 14 de febrero debido a una neumonía en ambos pulmones, situación por la que enfrentó diversas crisis respiratorias y recibió ventilación mecánica no invasiva. El Vaticano también dijo que ya no se ofrecerá una actualización matutina diaria sobre cómo ha pasado la noche el papa Francisco."A lo largo del día, el papa Francisco se dedicó a rezar y continuó con sus sesiones de respiración y fisioterapia", detalló.

