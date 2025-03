https://noticiaslatam.lat/20250303/el-papa-francisco-permanece-estable-pero-su-pronostico-es-aun-reservado-1161406760.html

El papa Francisco permanece estable, pero su pronóstico es aún reservado

El papa Francisco permanece estable, pero su pronóstico es aún reservado

El Sumo Pontífice, que había sufrido una crisis respiratoria, está hospitalizado desde el 14 de febrero. La oficina de la Santa Sede informó que ha presentado... 03.03.2025, Sputnik Mundo

"El estado clínico del Santo Padre ha permanecido estable hoy; el papa no ha precisado ventilación mecánica no invasiva, sino sólo oxigenoterapia de alto flujo; está apirético. Dada la complejidad del cuadro clínico, el pronóstico sigue siendo reservado", señala el comunicado del Vaticano.Por la mañana, el papa Francisco participó en la Santa Misa junto a quienes le están cuidando durante estos días de hospitalización, posteriormente alternó su reposo y oración, se informó.A través de su cuenta de X, el Sumo Pontífice, de 88 años, aradeció los mensajes los rezos y el afecto de los fieles a lo largo de estos días."Quisiera daros las gracias por las oraciones, que se elevan al Señor desde el corazón de muchos fieles de muchas partes del mundo: siento todo vuestro afecto y vuestra cercanía y, en este momento particular, me siento como 'llevado' y sostenido por todo el Pueblo de Dios", escribió.El pasado 28 de febrero, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el Sumo Pontífice había sufrido una crisis aislada de broncoespasmo, a pesar de que el día anterior habían afirmado que Francisco había salido de su "etapa más crítica".Esto luego de que Francisco fuese ingresado en el Hospital Gemelli de Roma el pasado 14 de febrero por una bronquitis y luego ser diagnosticado de una neumonía en ambos pulmones, en lo que el Vaticano describió como un "cuadro clínico complejo"

