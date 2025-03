https://noticiaslatam.lat/20250306/en-que-consiste-la-estrategia-cubana-para-la-generacion-de-energia-electrica-1161453053.html

¿En qué consiste la estrategia cubana para la generación de energía eléctrica?

¿En qué consiste la estrategia cubana para la generación de energía eléctrica?

Sputnik Mundo

Las autoridades de Cuba prevén para 2025 la finalización de 55 parques solares fotovoltaicos —con una potencia de 21.8 megavatios cada uno— de los 92... 06.03.2025, Sputnik Mundo

2025-03-06T15:00+0000

2025-03-06T15:00+0000

2025-03-06T15:00+0000

américa latina

cuba

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/14/1158389209_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49917e5668ec764eee43fda7aa9fbc74.jpg

Según lo informado, estos más de 50 parques, actualmente en diferentes fases de construcción y montaje, aportarán al Sistema Eléctrico Nacional alrededor de 1200 megawatts de generación (de los 2012 MW previstos hasta 2028) y permitirán, presumiblemente, disminuir de manera paulatina los apagones durante el horario diurno.El ingeniero eléctrico Guido Fernández Rosales, director general de Elekktrica—negocio privado especializado en instalaciones eléctricas y automáticas— reconoció a Sputnik que el aprovechamiento de la energía solar resulta una apuesta "muy valedera" en la mayor de las Antillas.No obstante, "se debió haber potenciado hace mucho tiempo, pero casi nunca las soluciones técnicas marchan acordes con las proyecciones políticas y económicas; por suerte, el país anunció, a mediados del año pasado, el montaje de cerca de 100 parques fotovoltaicos, y la apuesta por esa energía con todas sus fuerzas y recursos".Asimismo, el proyecto cuenta con un sistema de acumulación en baterías de 50 MW, en cuatro instalaciones de Granma, La Habana y Holguín, "algo espectacular porque van a producir energía en las horas de máxima irradiación solar, alrededor de cinco horas y media, en dependencia de factores ambientales, nubes y viento".¿Qué representarán los parques?Para el experto la instalación de esa capacidad es difícil, pues intervienen multiplicidad de factores desde la adquisición en un mercado foráneo hasta su llegada a la isla: recursos, logística, especialistas, operadores, maquinarias, "todo constituye un gran engranaje y si existe una pérdida de tiempo o una falta de sincronización, son días de atraso".De acuerdo con Fernández Rosales, su correcta implementación puede significar, tras el período estimado, entre 6 y 8 horas de electricidad generada a partir de los parques y la acumulación de la energía en las baterías, ello quitaría peso a las termoeléctricas y permitiría que los mantenimientos de las mismas fueran más prolongados.Los parques emplean la misma tecnología y cada uno incorpora 42.588 paneles solares y 1.638 mesas para su soporte.Estrategia gubernamentalLas proyecciones estatales para este año, centradas en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, la producción de crudo, gas y níquel y el avance de las inversiones asociadas a los parques fotovoltaicos, proyectan un incremento en la generación de energía, con un aporte fundamental de las fuentes renovables.Durante su intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular, acontecida en diciembre pasado, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, mencionó la incorporación en febrero de dos de esas instalaciones, seis más en el presente mes de marzo y la sincronización mensual de cinco, como promedio.Hasta la fecha, se inauguraron en los últimos días de febrero: el parque solar fotovoltaico Escuela de Enfermería, en el municipio habanero del Cotorro y el Alcalde Mayor, en Cienfuegos, cuyas operaciones reducirán el consumo de diésel en aproximadamente 8.500 toneladas anuales cada uno.Estas inversiones, enfocadas en la diversificación de la matriz energética y la reducción del uso e importación de combustibles fósiles, disminuirán paulatinamente, en consideración del titular cubano, las afectaciones eléctricas, que rondan hoy los 1500 MW.Desde Cienfuegos, De la O Levy declaró a los medios de prensa que no se trata de una gran termoeléctrica o hidroeléctrica, más bien constituye un proceso inversionista para sumar muchos poquitos.Respecto al procedimiento para la construcción de esos enclaves, el ingeniero mecánico refirió que, previo al comienzo de su edificación, se emprende un estudio por comisiones de Planificación Física, Unión Eléctrica y las autoridades de la provincia con el propósito de determinar su ubicación en terrenos no aptos para el cultivo.En este sentido, recordó que la mayor de las Antillas trabaja desde 2007 con energías renovables, tras el montaje de los primeros parques eólicos en Gibara, perteneciente a la oriental provincia de Holguín, y de unos pequeños aerogeneradores en el municipio especial Isla de la Juventud.La intención de las autoridades es que las fuentes renovables de energía intervengan en 24 % de la matriz energética cubana para 2030. Actualmente, apenas aportan 5 %, atraso que pretenden recuperar con la instalación de esos 92 parques.¿Cómo pueden aportar otros actores?Fernández Rosales aludió, asimismo, a la posibilidad de que las personas naturales y empresas estatales asuman la instalación de sistemas solares fotovoltaicos."Nosotros, en este momento, trabajamos en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, que ha sido valiente y ha apostado desde hace tres años por cubrir el funcionamiento de los nodos informáticos con paneles solares para el impulso de la educación online", expresó.No obstante, señaló que entre los privados (personas naturales y negocios) la utilización de este tipo de tecnología aún es muy escasa, "constituye una inversión muy costosa, se trata de equipos modernos, de último impacto y que mejoran todos los años, también debe existir una política estatal orientada a ello"."Si, por ejemplo, yo tengo un negocio de venta de helados me resulta más factible a corto plazo la compra de una planta eléctrica, pues el sistema fotovoltaico es cinco veces más caro. Sin embargo, cuando inviertes durante tres años en combustible, aceite y mantenimiento, entonces se equipara el costo", detalló.El elemento más débil del sistema fotovoltaico, añadió, es la batería que tiene una durabilidad de seis a ocho años, pero los paneles pueden permanecer durante 25 años. "¿Lleva mantenimiento? Agua, para quitarle el polvo y la suciedad. Se acabó".Desde julio de 2021, las personas naturales en la isla pueden importar sistemas fotovoltaicos y equipos de energía renovable para uso doméstico sin fines comerciales, de acuerdo con las resoluciones 206 y 208 del Ministerio de Energía y Minas y las normativas 319 y 322 del Ministerio de Finanzas y Precios.

https://noticiaslatam.lat/20250226/cuba-combate-el-consumo-de-drogas-hay-fisuras-en-estructuras-sociales-muy-importantes--1161331707.html

https://noticiaslatam.lat/20250218/bruno-rodriguez-usaid-invirtio-mas-de-120-millones-para-subvertir-el-orden-constitucional-en-cuba-1161212478.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

cuba, 💬 opinión y análisis