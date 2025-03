https://noticiaslatam.lat/20250305/trump-acusa-a-trudeau-de-usar-el-tema-de-los-aranceles-para-beneficiarse-politicamente-1161447438.html

Trump acusa a Trudeau de usar el tema de los aranceles para beneficiarse políticamente

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este 5 de marzo que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, está usando el tema de... 05.03.2025

"No pudo decirme (Trudeau) cuándo se llevarán a cabo las elecciones canadienses, lo que me hizo sentir curiosidad, como... ¿Qué está pasando aquí? Entonces me di cuenta de que está tratando de usar este tema para mantenerse en el poder. ¡Buena suerte, Justin!", escribió Trump en su plataforma Truth Social. Trump aseguró que el premier le llamó para preguntarle qué se podría hacer respecto a los aranceles del 25% que impuso Washington a las exportaciones canadienses, y que entraron en vigor el martes. Trudeau anunció el martes la imposición de aranceles del 25% a productos estadounidenses por valor de 155.000 millones de dólares, definió las medidas de Washington como una "guerra comercial", y señaló que el propio Trump demostró que su decisión nunca tuvo que ver con el fentanilo.Trump replicó que si Canadá aplicaba un arancel vengativo, Washington aumentaría de inmediato las tarifas en la misma cantidad

