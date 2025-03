https://noticiaslatam.lat/20250305/nada-de-novedoso-zelenski-vuelve-a-las-viejas-sugerencias-para-recuperar-la-confianza-de-trump-1161446975.html

"Nada de novedoso": Zelenski vuelve a las viejas sugerencias para recuperar la confianza de Trump

"Nada de novedoso": Zelenski vuelve a las viejas sugerencias para recuperar la confianza de Trump

Con la intención de recuperar el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, Volodímir Zelenski ha presentado dos propuestas sobre el conflicto... 05.03.2025, Sputnik Mundo

Tregua en el mar Negro en el marco del acuerdo de granos Un acuerdo de este tipo fue debatido en 2023 entre Rusia, Ucrania y la ONU, con la mediación de Turquía. La Iniciativa de Granos del Mar Negro preveía la exportación sin trabas del grano ucraniano, que era suministrado en particular a los países de la Unión Europea, lo que provocaba un gran descontento entre los agricultores locales. Rusia, a su vez, podría vender a otros países sus fertilizantes, cuya exportación estaba limitada por restricciones comerciales. No obstante, las obligaciones fueron cumplidas en su mayoría solo por la parte rusa. En noviembre de 2024, Zelenski volvió a ofrecer un acuerdo similar, que fue considerado por Moscú, pero debido al carácter unilateral de las propuestas, fue rechazado. Ahora menciona una propuesta casi idéntica en su mensaje a Trump. De hecho, Occidente utilizó esa "tregua" para enviar armas a Ucrania en buques que aparentemente estaban destinados a transportar grano ucraniano a los mercados mundiales. En noviembre del año pasado, Kiev hizo una propuesta similar a través del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La oferta fue examinada por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, pero finalmente fue rechazada por ser unilateral, ya que se esperaba que Moscú hiciera concesiones pero no recibiera nada a cambio.Negativa a atacar instalaciones energéticas La sugerencia de Zelenski de no atacar infraestructuras energéticas fue propuesta anteriormente por Turquía. Mientras estaba siendo estudiada, Moscú dejó de asestar golpes contra instalaciones energéticas ucranianas, mientras que Kiev se negó a discutirla y siguió atacando.El presidente Vladímir Putin incluso pospuso sus planes de lanzar una campaña de ataques de precisión contra las instalaciones energéticas que suministraban energía al complejo militar-industrial de Ucrania, tanto por esas ofertas como por preocupaciones humanitarias.Estas propuestas de Zelenski llegan mientras las negociaciones entre Washington y Kiev sobre el acuerdo de tierras raras están ocurriendo en este momento. "Tras recibir esa carta, esas conversaciones están teniendo lugar mientras hablamos", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en respuesta a una pregunta sobre cuándo planea Trump firmar el acuerdo sobre los minerales. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, está "trabajando muy duro en ello", añadió. "Creo que iba a ir a la Oficina Oval para dar al presidente una actualización sobre dónde se encuentra esto. Pero, una vez más, el presidente está comprometido con un acuerdo de paz. Quiere que [este conflicto] termine", dijo Leavitt.

