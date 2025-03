https://noticiaslatam.lat/20250304/aranceles-de-trump-le-pasan-factura-al-peso-mexicano-1161433989.html

Aranceles de Trump le pasan factura al peso mexicano

Aranceles de Trump le pasan factura al peso mexicano

La entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos contra los productos de México y Canadá han tenido repercusiones en distintos sentidos.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la divisa tuvo un descenso de 0,12%, a 20,74 unidades por dólar. En la jornada previa, cerró en 20,71 pesos.En el balance semanal, es decir, en contraste con el 25 de febrero, la moneda nacional cayó 1,39%, ya que durante esa sesión se posicionó en las 20,45 unidades frente a la divisa estadounidense.Ese resultado fue "después de considerar la imposición de aranceles del 25% a la exportaciones mexicanas, además de [tomar en cuenta] la reciente respuesta de nuestro país, la cual contrastó con las acciones que aplicaron China y Canadá. Por ahora, se espera que el [9 de marzo] se anuncien una serie de medidas arancelarias y no arancelarias, en respuesta a las políticas comerciales del presidente Donald Trump", reportó el Grupo Financiero Monex.El 3 de marzo, la Casa Blanca publicó un comunicado en el que anunciaba la aplicación de las tarifas arancelarias contra Canadá y México, esto pese a la pausa que habían pactado a principios de febrero."El presidente [Donald] Trump dio a Canadá y México amplias oportunidades para frenar la peligrosa actividad de los cárteles y el flujo de drogas letales hacia EEUU, pero ambos países no han abordado la situación adecuadamente", se lee en el documento.Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que impondrá medidas arancelarias y no arancelarias a Washington, mismas que serán dadas a conocer el 9 de marzo en el Zócalo, la plaza pública más importante de México."No es de ninguna manera, o el propósito, de iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región", indicó en conferencia de prensa.Mientras tanto, el primer ministro Justin Trudeau dijo que Canadá aplicará tarifas arancelarias de 25% contra los bienes estadounidenses.

