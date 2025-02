https://noticiaslatam.lat/20250226/trump-considera-que-ucrania-necesitara-algun-tipo-de-fuerzas-de-paz-1161331001.html

Trump considera que Ucrania necesitará algún tipo de fuerzas de paz

Trump aseguró la semana pasada que no se opondría al eventual despliegue de una fuerza de paz de la Unión Europea en Ucrania, aunque descartó el envío de tropas norteamericanas. "Si quieren hacerlo, es genial, estoy totalmente a favor. Si quieren hacerlo, creo que estaría bien. Sé que Francia lo ha mencionado, otros lo han mencionado. El Reino Unido lo ha mencionado (...) No me opondría en absoluto a ello", respondió Trump a una pregunta sobre el posible despliegue de una misión internacional de paz. Al respecto, el portavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Stephane Dujarric, advirtió que cualquier despliegue de fuerzas de paz en Ucrania sólo podrá discutirse después de que las partes alcancen un acuerdo para poner fin al conflicto. "En primer lugar, necesitamos tener un acuerdo para poner fin al conflicto", dijo Dujarric durante una conferencia de prensa en la ONU, cuando se le preguntó si se debe desplegar una misión de paz en la parte oriental de Ucrania. Dujarric recalcó que un eventual despliegue de una fuerza de paz de la ONU tiene que ser avalado por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

