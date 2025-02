https://noticiaslatam.lat/20250226/el-cierre-de-la-usaid-una-senal-de-que-occidente-ha-superado-la-enfermedad-de-ideologia-liberal--1161336163.html

El cierre de la USAID, una señal de que Occidente ha "superado" la enfermedad de ideología liberal

El cierre de la USAID, una señal de que Occidente ha "superado" la enfermedad de ideología liberal

Occidente se cansó de la ideología liberal, y el fin del programa USAID puede interpretarse como el fin de la ideología en general, declaró el vicedirector...

La actual Administración estadounidense se diferencia de la anterior porque reconoce la realidad de la multipolaridad, señaló. Washington está "cerrando su imperio global", que ya no responde al interés nacional del país, subrayó Yakovenko.Entre dichas fuentes internas se encuentran "liberales atrincherados en el 'Estado profundo' burocrático", mientras que la nueva Administración Trump aboga por la recreación del Estado minimalista de los padres fundadores.El 20 de enero de 2025, a horas de arrancar su nuevo período frente a la Casa Blanca, el presidente estadounidense firmó un decreto para suspender la ayuda a programas de desarrollo a otros países por 90 días, con el fin de analizar si eran consistentes con la política exterior de EEUU.El 3 de febrero, Trump designó al secretario de Estado, Marco Rubio, como administrador interino de la USAID. Ese mismo día, el titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk, anunció que el jefe de Estado había accedido a cerrar la agencia.El 5 de febrero, la institución dio a conocer que sus empleados estarían de baja administrativa a finales de esta semana. Mientras tanto, los trabajadores que laboran fuera de EEUU deberán regresar y se cancelarán los contratos que no se consideren esenciales.El 7 de febrero, el mandatario señaló que las medidas contra la USAID eran irreversibles, debido al alto nivel de corrupción dentro de la organización."Primero entre iguales": objetivos de EEUU en las relaciones internacionalesA nivel externo, Yakovenko explica que el nuevo curso de la política estará dirigida a apoyar a los movimientos en Europa que "fueron etiquetados como extrasistémicos y 'populistas'". Como ejemplo, mencionó Alemania, en alusión al partido Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), que las autoridades casi quieren prohibir con el pretexto de defender la democracia."Así ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el anticomunismo arrasó en Europa a cambio de las ayudas del Plan Marshall a las élites que no habían obtenido buenos resultados durante la guerra", prosiguió.En sus palabras, la actual Administración estadounidense apuesta por reconstruir las bases del poder económico y tecnológico del país para ocupar el lugar de "primero entre iguales" en el mundo.El objetivo principal de EEUU será contener a China, aunque no mediante la fuerza, ya que el conflicto ucraniano demostró que una guerra entre potencias con igual capacidad tecnológica y de fuego sería poco viable, expresó.

