"Un punto de partida", dice Rusia de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania

"Un punto de partida", dice Rusia de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania

Vasili Nebenzia, representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, dijo que el dictamen elaborado por EEUU es valorado por Moscú como "un punto de... 25.02.2025, Sputnik Mundo

"Consideramos que el texto adoptado es sólo un punto de partida para futuros esfuerzos encaminados a resolver pacíficamente la crisis ucraniana", dijo Nebenzia. Más temprano, el Consejo de Seguridad de la ONU había aprobado una resolución sobre el conflicto en Ucrania elaborada por EEUU.Según el representante, el texto, aprobado por el órgano más importante de la organización internacional este 24 de febrero, no es ideal, pero es "el primer intento de adoptar un producto constructivo y orientado al futuro, que habla del camino hacia la paz, en lugar de agravar el conflicto". Asimismo, Nebenzia instó a todos aquellos que realmente quieren lograr una paz sostenible en Ucrania a no permitir que Kiev y sus aliados "interrumpan los esfuerzos realizados por Rusia y EEUU".Anteriormente, la Asamblea General de la ONU adoptó la referida resolución "El Camino a la Paz", con 93 votos a favor, ocho en contra y 73 abstenciones, en tanto rechazó una enmienda de Rusia, que pedía "eliminar las causas profundas" de la crisis en Ucrania. A su vez, la Asamblea aprobó también una resolución antirrusa presentada por Ucrania con la coautoría de medio centenar de países, pero por primera vez sin su principal copatrocinador tradicional, EEUU. El documento no menciona ni condena los ataques terroristas de Kiev contra civiles rusos, ni la presencia de las Fuerzas Armadas ucranianas en la provincia rusa de Kursk.

