Canciller de Ecuador pide al Parlamento que apoye el ingreso de tropas extranjeras al país

De acuerdo con la funcionaria, el ingreso de fuerzas especiales internacionales a Ecuador reforzará las capacidades que actualmente tiene las fuerzas de seguridad del país y calificó la medida como "un ejercicio de la soberanía".Para Sommerfeld, no debe haber mayor debate sobre el tema, sino apoyo de todas las instituciones que componen el Estado ecuatoriano en el ejercicio de garantizar la seguridad."Es así que la Asamblea Nacional, sin perder más tiempo, sin dilatar más tiempo, debería ya tratar este tema y mostrar a los ecuatorianos que, sin importar las banderas políticas e ideológicas, todos peleamos por la seguridad de los ecuatorianos", reiteró.Sin embargo, la propia ministra aseguró el jueves, en declaraciones a medios locales, que el apoyo del Parlamento "no necesariamente es un requisito" para concretar la cooperación internacional, siempre y cuando el Gobierno cumpla con la normativa vigente.Esta semana, el mandatario instó al Legislativo a pronunciarse sobre el tema y ordenó a la Cancillería realizar los acercamientos necesarios para permitir que fuerzas especiales de países aliados apoyen a Ecuador.Tras el pedido, el tema se incluyó el 20 de febrero en orden del día del Parlamento, para analizar una resolución que busca respaldar las acciones de cooperación internacional, pero la sesión fue suspendida y quedó pendiente la aprobación del documento. De acuerdo con un comunicado del Ejecutivo, la colaboración sería temporal y en el contexto de la guerra declarada contra el narcoterrorismo.A fines de 2024, el presidente presentó un proyecto para reformar el artículo número cinco de la Constitución para permitir el retorno de bases militares extranjeras al país como parte de la estrategia en la lucha contra el crimen organizado.Según el mandatario, el país requiere de cooperación internacional en medio del conflicto armado no internacional, decretado a inicios de 2024 contra 22 grupos delincuenciales organizados, cuyo accionar fue calificado como "terrorista".Esta semana, Noboa aseguró que estas bandas controlan un mercado de armas y drogas de unos 30.000 millones de dólares, una cifra considerada exagerada por expertos locales, que la ubican en unos 4.000 millones de dólares.El Gobierno ecuatoriano ha recibido duras críticas por su estrategia de seguridad ante la cantidad de hechos violentos que se registran en el país. Solo en enero se reportaron 750 homicidios intencionales, la cifra más elevada para ese mes en los últimos 10 años.El año pasado fue el segundo más violento para esta nación andina, con 6.964 homicidios intencionales, tras el récord de 2023, cuando hubo 8.000 asesinatos, según reportes oficiales.

