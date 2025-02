https://noticiaslatam.lat/20250220/cada-vez-mas-latinos-obtienen-titulos-tecnologicos-y-cientificos-en-eeuu-segun-estudio-1161236091.html

Cada vez más latinos obtienen títulos tecnológicos y científicos en EEUU, según estudio

2025-02-20T04:30+0000

2025-02-20T04:30+0000

2025-02-20T04:30+0000

El reciente informe The 2024 SHPE-LDC U.S. Latinos in Engineering and Tech Report indica que la presencia de latinos en el sector tecnológico y científico de EEUU experimentó un aumento sin precedentes entre 2012 y 2022, al menos en la obtención de certificaciones. De acuerdo con el reporte, la obtención de títulos universitarios en disciplinas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en español) por parte de la comunidad latina ha crecido 60%. Además, dice el informe, también se detectó una mayor representación en roles técnicos de inteligencia artificial.De igual forma, la matrícula de estudiantes hispanos en ingeniería creció un 39% entre 2012 y 2022, mientras que los títulos otorgados en esta disciplina aumentaron un 57%, según el reporte realizado por la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos (SHPE, por sus siglas en inglés) y la Colaboración de Donantes Latinos (LDC, siglas en inglés).Sin embargo, el reporte advierte que, a pesar de este crecimiento, las barreras financieras, la falta de tutoría y los desafíos institucionales siguen obstaculizando una representación más amplia de latinos en esta fuerza de trabajo.Ante esa situación, el informe subraya la necesidad de programas específicos, becas y cambios políticos para acelerar el éxito de los latinos en las carreras de ingeniería y tecnología.

