https://noticiaslatam.lat/20241217/estiman-que-mas-del-50-de-los-latinos-de-eeuu-no-cuenta-con-cobertura-de-salud--1159845295.html

Estiman que más del 50% de los latinos de EEUU no cuenta con cobertura de salud

Estiman que más del 50% de los latinos de EEUU no cuenta con cobertura de salud

Sputnik Mundo

Más de la mitad de los latinos que viven legalmente en Estados Unidos no cuenta con una adecuada cobertura de seguros médicos, de acuerdo con una investigación... 17.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-17T23:15+0000

2024-12-17T23:15+0000

2024-12-17T23:15+0000

internacional

sociedad

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/109180/41/1091804164_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_975335e6f03be85c182572d4b1a283d0.jpg

Según los resultados de la encuesta, más de la mitad (55%) de los adultos latinos no están asegurados adecuadamente. Esto significa que no tienen seguro médico (o que estuvieron sin él durante algún tiempo en el último año) o que están infra asegurados, es decir, que tienen seguro, pero sus gastos de atención sanitaria de bolsillo son tan altos en relación con sus ingresos que no siempre pueden permitirse la atención médica que necesitan.De acuerdo con The Commonwealth Fund, esta cifra es superior a la de la población no hispana, en la que alrededor del 42% tiene un seguro insuficiente."Más de un tercio de los adultos latinos no tuvieron seguro durante todo el año o parte de él, en comparación con el 18% de los no latinos", señala la investigación."En lo que respecta a los costes de la atención sanitaria, más de la mitad (52%) de los adultos latinos afirmaron que, debido a los costos, no les surtieron una receta, o bien no acudieron a las pruebas de seguimiento o a la atención especializada que les recomendó su médico, o bien, dejaron de ir al médico por completo cuando estaban enfermos", se afirma en la encuesta.El tema de los seguros médicos insuficientes ha sido prioritario en los últimos días en Estados Unidos tras el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el cual puso de manifiesto el coraje y la rabia que muchos estadounidenses sienten contra el sistema sanitario de su país, y eso incluye a las compañías que ofrecen seguros médicos con cláusulas que generan más dudas que certezas.El medio recordó la "erupción de amargos comentarios en internet" tras el homicidio del CEO de UnitedHealthcare, que fue celebrado por muchos sectores de la sociedad estadounidense por un motivo: "Vengarse de la denegación y el retraso de la cobertura del seguro médico".

https://noticiaslatam.lat/20241216/rabia-contra-los-seguros-medicos-en-eeuu-cada-vez-retrasan-o-deniegan-mas-tratamientos-1159815114.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, eeuu