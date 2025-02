https://noticiaslatam.lat/20250219/la-rusofobia-de-la-diplomacia-europea-ilustrada-por-su-vision-de-la-paz-en-ucrania-1161225905.html

La rusofobia de la diplomacia europea ilustrada por su visión de la paz en Ucrania

La rusofobia de la diplomacia europea ilustrada por su visión de la paz en Ucrania

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, expresó su consternación por la reunión bilateral... 19.02.2025

"Ahora mismo, si se observan también las imágenes de Arabia Saudita, los rusos son los ganadores. Su postura es: 'Ahora todo el mundo viene a nosotros y nos ofrece lo que queremos'. No caigamos en las trampas rusas", pronunció en una entrevista al diario Euractiv.La jefa de la diplomacia europea agregó que hay que centrarse en apoyar a Ucrania "en el campo de batalla" y que aún no ha llegado el momento de hablar de la paz. Apuntó que Europa no aceptará ningún acuerdo pactado sin su participación.Las conversaciones de alto nivel entre Rusia y EEUU tuvieron lugar en Riad el 18 de febrero, con una duración de 4,5 horas.La delegación rusa estaba formada por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor presidencial Yuri Ushakov, así como por el director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en ruso), Kiril Dmítriev. Por parte de Washington, participaron en las conversaciones el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff.De acuerdo con Ushakov, el tema de la reunión era acordar cómo iniciar el proceso de paz en Ucrania. Al término de la reunión, ambas delegaciones anunciaron resultados positivos, un acuerdo para resolver los problemas conjuntamente, así como los preparativos para nuevas reuniones.

