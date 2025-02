https://noticiaslatam.lat/20250218/politica-de-incentivo-e-inversiones-las-claves-del-desarrollo-turistico-en-republica-dominicana-1161203935.html

Política de incentivo e inversiones: las claves del desarrollo turístico en República Dominicana

República Dominicana experimentó en 2024 un récord histórico con el arribo de 11.192.047 turistas, cifra que este 2025 aumentará presumiblemente, según los...

El economista dominicano-salvadoreño César Villalona refirió a Sputnik que la consolidación de esta esfera en el país está relacionada con una inversión y política sistemática, desde mediados de la década de 1970, "cuando se decidió apostarle a ese rubro de la economía y se aprobaron leyes para su incentivo".Según Villalona, ese negocio comenzó a madurar en los años 80 y en 1983, por primera vez, el turismo le aportó más divisas al país, "una entrada mayor de dólares que la exportación de azúcar", el rubro principal de la economía en esa isla, desde finales del siglo XIX hasta mediados de 1980.En consideración del entrevistado, República Dominicana posee tres cosas imprescindibles para el desarrollo de la denominada industria sin humo: qué ver, "allí están las playas, montañas, ríos, la cordillera central, considerada como la más grande del Caribe, mucha biodiversidad, los llanos y los campos agrícolas".Además, la seguridad pública y los servicios, es decir, "el visitante llega y encuentra allí todas las condiciones, después sale de esas instalaciones y va de manera rápida a Santo Domingo, la capital, una ciudad también muy importante porque está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco".Inversión en infraestructuraDe acuerdo con las autoridades dominicanas, cerca de 760.000 visitantes llegaron a esa isla por la vía aérea y aproximadamente 400.000 pasajeros lo hicieron mediante cruceros. Igualmente, Estados Unidos resultó el mayor emisor —con alrededor del 36 % del total de viajeros— seguido por Canadá que registró el 25 % de los mismos.Villalona señaló, de igual manera, la existencia de buenas calles y avenidas. "En eso se ha trabajado durante todos estos años, además, en la conservación de las zonas coloniales; los gobiernos se han preocupado porque esas áreas estén cuidadas. Ahí está aún la casa de Diego Colón y Las Damas, la primera vía de República Dominicana y América".Reiteró que lo fundamental es la política de incentivo y las grandes inversiones públicas y privadas, lo cual permite que los ingresos percibidos en el sector—más de 10.000 millones de dólares en 2024—"representen alrededor del 8% del Producto Interno Bruto y sobre el 25 % de los dólares que ingresan al país".Respecto a indicadores, puntualizó el experto, la expedición de bienes reporta unos 12.000 millones de dólares; luego el turismo—contabilizado como una exportación de servicios, aporta unos 10.000 millones, similar a los ingresos por concepto de remesas, seguido de la inversión extranjera y los préstamos.Generación de divisasCésar Villalona aseguró que ese rubro "tiene un peso importante para la generación de divisas", pero "ese dinero no es del gobierno", pues los gastos del visitante en hoteles, línea área y el consumo en restaurantes les genera ganancias a los dueños, el estado dominicano solo capta una parte.Esa porción es la relativa a los impuestos—el ITBIS, impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios, que es equivalente al IVA, y otros gravámenes al consumo de productos importados— que deben pagar las personas de manera general, durante la adquisición de bienes y servicios.El turismo "es una fuente muy firme de ingresos en cuánto a dólares", y constituye una vía para financiar las importaciones, pues "esa divisa se les presta a los importadores privados para traer del exterior vehículos, medicinas, materias primas, maquinarias, combustibles, bienes de consumo y todo lo que entra al país".Entonces, "sostiene una buena parte de la economía, porque ese rubro genera muchas divisas y estas se traducen en importaciones. Sin esos 10.000 millones, el país tendría que comprar menos y la economía no experimentara un proceso de crecimiento. Además, contribuye a la estabilidad cambiaria y de los precios, de lo contrario hubiera una devaluación de la moneda nacional".Indicadores socialesVillalona señaló que los recursos captados por el ejecutivo mediante el ITBIS—aportado por dominicanos y turistas (en menor medida)— se incorporan como ingresos fiscales al presupuesto de la isla caribeña y van hacia otros sectores como educación, salud, el pago de la deuda y obras públicas.Puntualizó, asimismo, que en los últimos 15 años los indicadores de inversión social han mejorado, ya que la pobreza pasó del 40% al 27 o 28%, eso implica mejoría en alimentación, salud y enseñanza, sin embargo, la miseria sigue siendo alta y afecta a una buena parte de la sociedad, "hay mucha gente que tiene niveles de vida un poco precarios, aunque no sea pobre".A juicio del economista, los índices sociales del país son parecidos a los de las naciones de Centroamérica, "un poco mejor que Honduras y Guatemala, muy similares a los de El Salvador, pero por debajo de Costa Rica y si lo comparamos con América Latina en general, no están al nivel de territorios como Uruguay o Chile, se asemeja más, guardando la distancia, a México respecto a índices relativos a mortalidad infantil o materna".Aún persisten "deficiencias en el sistema de salud y el educativo, este último no es de los mejores del continente, más bien, está entre los últimos en cuestiones de calidad de la enseñanza y de formación de estudiantes", si bien hay más educandos en las universidades y menos analfabetismo (situado ahora en el 8%, mientras en la década de 1980 afectaba al 30 % de la sociedad).En el turismo, trabajan profesionales muy conocedores sobre hostelería, pero también labora "mucha mano de obra que no tiene nivel educativo, por ejemplo, la haitiana, que es muy explotada, y muy mal pagada, porque para ocupar un puesto en un hotel como cocinero o personal de limpieza, no se requiere un nivel educativo alto"."Hay avances, pero aún existen muchos retos. La inversión social aún es baja. El presupuesto destinado a la educación ocupa el 4%, pero no lo ejecutan, y el de salud, en términos del PIB, representa alrededor de 2,5%. Existe, además, un déficit de vivienda muy grande, que afecta a más de un millón y medio de familias", indicó.Para el académico, los avances son más perceptibles en la infraestructura: buenas carreteras, un sistema de metro relativamente nuevo, túneles y avenidas enormes. "El sector de la construcción aporta el 15% del PIB, es el más grande del país, mientras que la industria, divida en zona franca y manufacturera, representa el 25%.Otro de las esferas que ha progresado es la energía, especialmente, por las inversiones en la generación eléctrica, la conexión vial y las telecomunicaciones. Aunque persisten deficiencias, "una persona que vivió allá hace 30 años y regresa hoy encuentra un país diametralmente diferente", concluyó.

