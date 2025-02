'Operación Oro': el frustrado plan para replicar el 'caos Siria' en Venezuela

https://noticiaslatam.lat/20250218/operacion-oro-el-frustrado-plan-para-replicar-el-caos-siria-en-venezuela-1161204647.html

'Operaci贸n Oro': el frustrado plan para replicar el 'caos Siria' en Venezuela

'Operaci贸n Oro': el frustrado plan para replicar el 'caos Siria' en Venezuela

Sputnik Mundo

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, revel贸 recientemente la desarticulaci贸n de la denominada 'Operaci贸n... 18.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-18T15:00+0000

2025-02-18T15:00+0000

2025-02-18T15:00+0000

am茅rica latina

venezuela

馃挰 opini贸n y an谩lisis

siria

nicol谩s maduro

pol铆tica

la fuerza armada nacional bolivariana (fanb) de venezuela

馃洝锔 fuerzas armadas

diosdado cabello

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/12/1161204964_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac6f7ea886c9e6eeae63de7a6c59f64d.jpg

Seg煤n el alto funcionario, la estrategia buscaba "quebrar la moral" de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y reactivar la violencia en zonas fronterizas. El presidente Nicol谩s Maduro inform贸 este 17 de febrero, durante la transmisi贸n de su programa Maduro+, que todos los que estaban vinculados a la operaci贸n fueron capturados: "Todos fueron capturados, gracias a las labores conjuntas entre las fuerzas policiales de inteligencia y contrainteligencia y del poder popular en Venezuela". Un intento por fracturar la uni贸n c铆vico-militar La Operaci贸n Oro, seg煤n las autoridades, consist铆a en una serie de ataques terroristas planeados contra fuertes militares estrat茅gicos. El objetivo central: socavar la cohesi贸n de las FANB, instituci贸n que el polit贸logo venezolano Charles Giuseppi califica como "inexpugnable" para los intereses de la oposici贸n y sus aliados internacionales. Para Giuseppi, la persistencia de estos planes responde a la l贸gica hist贸rica de Washington de utilizar grupos mercenarios para derrocar Gobiernos que desaf铆an al "gran capital internacional". En ese sentido, compar贸 la t谩ctica con la creaci贸n de ISIS* o Al Qaeda* (grupos proscritos en Rusia por terroristas.Pese a esto, el polit贸logo enfatiz贸 que las FANB mantienen una "unidad ideol贸gica inquebrantable", reforzada por las milicias populares y la doctrina bolivariana de un "pueblo en armas". Puertos y ciudades: los blancos vulnerables de la desestabilizaci贸n Al ser consultado sobre las zonas m谩s susceptibles a ataques terroristas, Giuseppi identific贸 las grandes urbes 鈥擟aracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto鈥 como objetivos prioritarios por su densidad poblacional y valor simb贸lico. No obstante, advirti贸 que el verdadero tal贸n de Aquiles del pa铆s est谩 en su infraestructura portuaria. El experto subray贸 la necesidad de crear "cinturones de seguridad" alrededor de estas instalaciones, especialmente en el contexto de la reactivaci贸n de la violencia en el Catatumbo y la frontera colombo-venezolana. "El puerto de La Ceiba, recientemente reactivado, requiere custodia estratificada. All铆 no solo est谩 en juego el comercio, sino proyectos estrat茅gicos como la cementera y el complejo criog茅nico Jos茅 Antonio Anzo谩tegui", precis贸. La oposici贸n y su "ritornello" fracasadoGiuseppi no dud贸 en calificar las acciones de la oposici贸n como un "ritornello" (estribillo) repetido por d茅cadas. Record贸 que, desde la llegada de Hugo Ch谩vez al poder en 1999, los sectores anti chavistas han apostado por la "aniquilaci贸n simb贸lica y material" del proyecto bolivariano. El analista vincul贸 estas acciones a figuras como Leopoldo L贸pez y Mar铆a Corina Machado, quienes 鈥攕eg煤n su visi贸n鈥 intentan "reeditar la guerra de calle" al perder influencia en barrios y sectores populares. Sin embargo, destac贸 que tales esfuerzos terminan fortaleciendo la alianza entre el pueblo y las FANB: "Venezuela es un pueblo en armas, como lo so帽贸 Ch谩vez. Ese es nuestro muro de contenci贸n". Seguridad alimentaria y alianzas estrat茅gicasFrente a las t谩cticas de asfixia econ贸mica y terrorismo, Giuseppi propuso dos l铆neas maestras de defensa: Giuseppi enfatiz贸 que la Operaci贸n Oro no es un episodio aislado, sino un cap铆tulo m谩s de la que 茅l considera una guerra h铆brida contra Venezuela. Para el experto, la respuesta defensiva siempre ser谩 鈥渓a combinaci贸n de soberan铆a productiva, vigilancia popular y lealtad a un proyecto hist贸rico que 鈥攑ese a las bombas medi谩ticas y econ贸micas鈥 sigue en pie鈥. 鈥淢ientras Washington insiste en su manual fallido, Caracas escribe otra p谩gina de resistencia. Y en esa batalla, como dir铆a el Comandante Ch谩vez, cada puerto custodiado, cada milicia organizada y cada campo sembrado son victorias del pueblo鈥, concluye el experto.

https://noticiaslatam.lat/20250212/washington-subvenciono-ongs-en-venezuela-para-fabricar-una-crisis-de-gobernabilidad-1161118036.html

https://noticiaslatam.lat/20250216/escuchando-a-nuestro-pueblo-maduro-presenta-los-avances-de-la-reforma-constitucional-venezolana-1161179056.html

venezuela

siria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺ossiya Segodnya鈥 252 60

2025

Jos茅 Negr贸n Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Jos茅 Negr贸n Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺ossiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺ossiya Segodnya鈥 252 60

Jos茅 Negr贸n Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

venezuela, 馃挰 opini贸n y an谩lisis, siria, nicol谩s maduro, pol铆tica, la fuerza armada nacional bolivariana (fanb) de venezuela, 馃洝锔 fuerzas armadas, diosdado cabello