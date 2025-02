https://noticiaslatam.lat/20250218/que-busca-ucrania-al-atacar-la-estacion-petrolera-de-un-consorcio-internacional-1161208154.html

¿Qué busca Ucrania al atacar la estación petrolera de un consorcio internacional?

¿Qué busca Ucrania al atacar la estación petrolera de un consorcio internacional?

Sputnik Mundo

Los drones ucranianos volvieron a atacar las infraestructuras energéticas de Rusia, pero esta vez con un factor añadido: el ataque a una estación petrolífera... 18.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-18T12:23+0000

2025-02-18T12:23+0000

2025-02-18T12:23+0000

internacional

💬 opinión y análisis

política

volodímir zelenski

eeuu

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

🌍 europa

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/10/1158280941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a496ffd164783a150e52ba17dbf76663.jpg

Un ataque ucraniano con drones el 16 de febrero afectó drásticamente a las operaciones de la estación de bombeo de petróleo del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) en Rusia. La empresa, que no está sancionada y cuenta con importantes participaciones europeas y norteamericanas, tuvo que interrumpir el suministro de petróleo y, aunque aún no ha tenido un impacto significativo en el precio del combustible, se temen perjuicios.Además, la situación se produjo en medio de una reunión en Riad entre el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor del presidente ruso para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, y una delegación estadounidense formada por el secretario de Estado, Marco Rubio, el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff.El investigador del NuBRICS de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y doctor en Derecho Lier Pires Ferreira declaró a Sputnik que la estrategia adoptada por Kiev muestra la "desesperación" del líder ucraniano ante la inminencia de la derrota final en el conflicto con Rusia.Para el experto, el objetivo de atacar las estructuras de una empresa con inversión occidental es también conseguir que Kiev se siente a la mesa de negociaciones de una "manera mínimamente eficaz", como si esta fuera la última carta."Es demostrar que las fuerzas ucranianas, a pesar de las crecientes deserciones, las derrotas concretas en el campo de batalla y la pérdida de territorios importantes en el conflicto que se acerca ya a los tres años, pueden causar daños importantes en infraestructuras de interés sobre todo para Rusia", añadió.El precio del apoyo occidental a UcraniaAdemás de pagar con la vida de miles de ucranianos los casi tres años de conflicto con Rusia, que podrían haberse evitado ya en 2022, el experto también señala que Kiev se enfrentará a "una dependencia política y económica cada vez mayor de las potencias extranjeras" en Europa y Estados Unidos.En sus palabras, el conflicto ya no le interesa a EEUU, que está en condiciones de ejercer el control sobre lo que le interesa dentro del territorio ucraniano, que son los yacimientos de tierras raras y el proceso de reconstrucción del país liderado por empresas estadounidenses y en este sentido hay que recordar que el presidente Donald Trump es un magnate inmobiliario.¿Trata de presionar con este ataque al presidente Trump? Ya durante la campaña presidencial, el republicano Donald Trump había prometido actuar para poner fin al conflicto ucraniano, que consumió miles de millones de dólares del Gobierno durante el mandato del expresidente Joe Biden. En medio del acercamiento del mandatario estadounidense a Rusia, el ataque ucraniano es un intento de Volodímir Zelenski de presionar también a Trump, explicó a Sputnik la estudiante de maestría del Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (PPGRI/UERJ) Larissa Caroline Souza. Finalmente, Souza opinó que el momento de este ataque también es digno de mención, dado que en la última semana hubo informes de que Ucrania está dispuesta a hablar con Rusia para negociar.

https://noticiaslatam.lat/20250215/que-minerales-puede-obtener-eeuu-en-ucrania-1161161902.html

https://noticiaslatam.lat/20250217/se-hara-todo-lo-posible-para-presionar-a-rusia-en-las-proximas-negociaciones-sobre-ucrania-1161189025.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, política, volodímir zelenski, eeuu, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto