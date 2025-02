https://noticiaslatam.lat/20250217/plan-de-egipto-para-la-reconstruccion-de-gaza-excluiria-a-hamas-1161186164.html

Plan de Egipto para la reconstrucción de Gaza excluiría a Hamás

La propuesta que el Gobierno de Egipto elabora en conjunto con el Banco Mundial para la reconstrucción del enclave palestino excluiría al grupo Hamás, según... 17.02.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio, la propuesta contempla la formación de un comité para Gaza en el que no habría representación de ningún integrante de Hamás. El futuro del movimiento palestino sigue sin resolverse, lo que podría constituir un obstáculo para que Israel pueda aprobar la propuesta.El diario británico señaló que los estados árabes —principalmente Emiratos Árabes Unidos y Qatar— están alistando ofertas económicas para financiar la reconstrucción del enclave con la condición de que los ciudadanos palestinos tengan el derecho a permanecer en Gaza y no sean obligados trasladarse a Egipto o Jordania.La reconstrucción del enclave que fue arrasado por los ataques de Tel Aviv podría tomar entre tres y cinco años, pues un 65% de las propiedades quedaron destruidas, estimó el diario. El próximo 27 de febrero se celebrará una cumbre árabe en la que se analizara la alternativa al plan de Donald Trump para la Franja de Gaza y podrían ser reveladas partes del mismo.The Guardian detalló que Arabia Saudita no ha pedido explícitamente que se excluya a Hamás del proceso de reconstrucción o de la gobernanza del enclave, aunque Anwar Gargash, alto asesor diplomático árabe, elogió el llamado de Ahmed Aboul Gheit, secretario general de la Liga Árabe, para que Hamás renuncie a la Administración del territorio.El secretario general de la Liga Árabe también consideró que la propuesta de Estados Unidos para desplazar a los aproximadamente 2 millones de palestinos de Gaza podría llevar a la región a un ciclo de crisis. "Es inaceptable para el mundo árabe, que ha luchado contra esta idea durante 100 años", agregó.El comité propuesto por el Gobierno de Egipto podría contemplar que sean incluidos funcionarios independientes, representantes de la sociedad civil y los sindicatos, para garantizar que no pueda dominar una sola facción, resaltó el diario.El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no ha descartado una alternativa al plan de Donald Trump, pero señaló que cualquier propuesta que deje a Hamás en la Franja de Gaza "será un problema, porque Israel no lo tolerará".

