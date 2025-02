https://noticiaslatam.lat/20250204/diaz-canel-llama-politico-cinico-a-marco-rubio-por-sus-declaraciones-contra-cuba-1160988720.html

Díaz-Canel llama "político cínico" a Marco Rubio por sus declaraciones contra Cuba

Díaz-Canel llama "político cínico" a Marco Rubio por sus declaraciones contra Cuba

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel criticó las declaraciones del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien previamente había dicho que los Gobiernos...

"Esos tres regímenes que existen, Nicaragua, Venezuela y Cuba, son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio", comentó el funcionario estadounidense —un férreo y viejo crítico del Gobierno cubano— en una conferencia de prensa en San José, Costa Rica. La respuesta en la isla no tardó en llegar. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que, si el fenómeno migratorio existe en esos países, es porque Washington así lo ha provocado con sus bloqueos comerciales y sus sanciones económicas contra aquellas naciones que no se alineen a los intereses de la Casa Blanca. "¿Enemigos de la humanidad quienes resistimos bloqueos sin abandonar la solidaridad con otros pueblos o quienes aplican el bloqueo pisoteando leyes internacionales? Enemigo de la humanidad el imperio con su apetito expansionista y su inútil pretensión de gobernar al mundo", agregó.El 1 de febrero, el Gobierno de Cuba prometió actuar con "firmeza y dignidad frente al atropello" que representan las recientes medidas anunciadas por Estados Unidos, particularmente el veto a ciertas transacciones con compañías relacionadas con la isla."Harán mucho daño con sus planes y medidas asesinas y cobardes, pero jamás lograrán su objetivo principal de poner a Cuba de rodillas para someterla", advirtió el Ministerio de Relaciones Exteriores. El 31 de enero de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, aprobó la restitución de la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, con las que entidades o particulares estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones, anunció la decisión de incluir en aquella a la empresa cubana procesadora de remesas Orbit S.A. y anunció que se revoca la suspensión del derecho de presentar en tribunales estadounidenses demandas judiciales a tenor del título III de la Ley Helms-Burton.

