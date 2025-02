https://noticiaslatam.lat/20250214/sheinbaum-nissan-perderia-el-mercado-nacional-si-se-va-de-mexico-1161157091.html

Sheinbaum: "Nissan perdería el mercado nacional si se va de México"

La automotriz japonesa Nissan analiza diversos ajustes a su compañía y, entre ellos, incluye modificaciones a los mercados donde cuenta con armadoras. Uno de... 14.02.2025, Sputnik Mundo

De igual manera, la mandataria recordó que Nissan cuenta con una planta de gran volumen en Aguascalientes, estado en la zona centro del país, y que parte de las tarifas arancelarias son hacia el acero y aluminio, medida que sería aplicada a nivel mundial.Los señalamientos de Sheinbaum se dan después de que, esta semana, el director ejecutivo de la firma, Makoto Uchida, comentara que la empresa analizaría mover su producción de México si EEUU concreta los gravámenes de 25%, temporalmente pausados, contra los bienes fabricados en suelo nacional.Esta no es la primera compañía del sector automotor que estudió esta posibilidad. En enero, General Motors anunció el traslado de parte de su producción de camionetas en México al país norteamericano por las entonces amenazas arancelarias del presidente Donald Trump.Posteriormente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aclaró que la empresa no se iría de México."Ellos [la automotriz] van a hacer un ajuste. Nadie se va a ir de México porque las plantas más productivas las tienen aquí y sería muy caro", mencionó en un encuentro con periodistas tras su participación en la 85.º asamblea general anual de la American Society of Mexico.

