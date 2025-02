https://noticiaslatam.lat/20250214/el-kremlin-el-g7-ha-perdido-relevancia-y-ya-no-es-un-centro-de-crecimiento-1161155069.html

El Kremlin: el G7 ha perdido relevancia y ya no es un centro de crecimiento

Los polos de desarrollo económico y social se han desplazado a otras partes del planeta, y los países del Grupo de los Siete, que antes se consideraban... 14.02.2025, Sputnik Mundo

En este contexto, agregó que Moscú considera que "está mucho más interesada en continuar un trabajo constructivo en el seno del G20". Poco antes, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, anunció que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, tomará parte en la reunión de los cancilleres del G20 que se celebrará el 20 y 21 de febrero en la ciudad sudafricana de Johannesburgo.El G20 es un foro internacional integrado por 19 países, más la Unión Europea y la Unión Africana, cuyo objetivo es coordinar políticas dirigidas a lograr una estabilidad económica global, prevenir crisis e impulsar el desarrollo sostenible.Establecer contactos entre Rusia y EEUU sobre Ucrania "tomará tiempo"En cuanto al establecimiento de contactos entre asesores de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, eso tomará tiempo, opinó Peskov.Por otra parte, Rusia pedirá aclaraciones sobre las palabras del vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, acerca de las amenazas de usar la presión militar contra Moscú.El 13 de febrero, el diario The Wall Street Journal (WSJ) publicó una entrevista en la que Vance afirmó que EEUU no descarta el envío de tropas estadounidenses a Ucrania si Rusia no muestra buena fe en las negociaciones."En cuanto a las entrevistas en la prensa estadounidense, estos son nuevos elementos de la posición. Anteriormente, no habíamos escuchado formulaciones de este tipo, no se habían expresado. Por lo tanto, sin duda, precisamente en el curso de esos mismos contactos de los que hablamos, por supuesto, contamos con recibir algunas aclaraciones adicionales", aseguró.El 12 de febrero, los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, respectivamente, mantuvieron una conversación telefónica que duró casi una hora y media.Peskov reveló que los líderes debatieron el intercambio de prisioneros, las soluciones del conflicto en Ucrania y en Oriente Medio, el programa nuclear iraní y las relaciones bilaterales. Los mandatarios también acordaron continuar los contactos y concertar una reunión en persona.El presidente de EEUU calificó de "muy productivo" el diálogo con Putin, y mantuvo una conversación con Volodímir Zelenski, para ponerlo al tanto de lo acordado con el mandatario ruso.

