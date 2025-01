https://noticiaslatam.lat/20250102/exoficial-de-inteligencia-de-eeuu-considera-que-el-g7-es-un-chiste-comparado-con-los-brics-1160192325.html

Exoficial de inteligencia de EEUU considera que el G7 es un "chiste" comparado con los BRICS

Exoficial de inteligencia de EEUU considera que el G7 es un "chiste" comparado con los BRICS

Sputnik Mundo

El Grupo de los Siete (G7) es ya "una broma", mientras que los BRICS, presidido por Rusia en 2024, ha dado un increíble paso adelante en la escena mundial... 02.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-02T14:57+0000

2025-01-02T14:57+0000

2025-01-02T14:57+0000

internacional

brics

g7

scott ritter

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/12/1159865693_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_e01dc7814da63a98485187fd560203b5.jpg

En su canal de YouTube Through The Eyes Of, Ritter mencionó que los BRICS representan una ola "que no se detendrá".La influencia de la asociación se está imponiendo en la escena mundial, añadió el expolítico."El G7 ya es un chiste comparado con los BRICS", insistió el analista.Occidente, por su parte, no ha comprendido y sigue sin comprender lo que le deparará el ascenso de los BRICS, indicó Ritter.El grupo de los BRICS, se formó inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en 2006. Rusia asumió la presidencia del BRICS el 1 de enero de 2024. En 2025, la presidencia pasó a Brasil.En 2024, durante la reunión de presidentes que se produjo en la ciudad rusa de Kazán en octubre, se acordó la adhesión de nuevos miembros a los BRICS: Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos. En esta cumbre se fijaron los criterios para la adhesión de nuevos miembros y se promovieron planes para ampliar el papel del Nuevo Banco de Desarrollo del grupo, entre otras decisiones.De esta manera, la agrupación representa actualmente a casi la mitad de la población mundial, el 40% de la producción global de petróleo y alrededor del 25% de la exportación de bienes.

https://noticiaslatam.lat/20250101/la-multipolaridad-y-la-etica-comercial-de-los-brics-claves-para-el-reinicio-de-la-omc-1160180446.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brics, g7, scott ritter, 💬 opinión y análisis