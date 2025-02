https://noticiaslatam.lat/20250212/el-kremlin-denuncia-que-se-usa-una-supuesta-amenaza-para-justificar-el-alto-gasto-militar-en-europa-1161123458.html

El Kremlin denuncia que se usa una supuesta amenaza para justificar el alto gasto militar en Europa

El Kremlin denuncia que se usa una supuesta amenaza para justificar el alto gasto militar en Europa

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Las últimas declaraciones de la inteligencia danesa sobre una amenaza efímera por parte de Rusia no son más que un intento de justificar el... 12.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-12T13:36+0000

2025-02-12T13:36+0000

2025-02-12T13:36+0000

rusia

defensa

eeuu

dinamarca

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

unión europea (ue)

gastos militares

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/106985/40/1069854045_0:0:3805:2140_1920x0_80_0_0_f8842524a0d146a722d52617df4039e5.jpg

Los servicios de inteligencia de Dinamarca publicaron antes un informe, según el cual, en caso de que el conflicto en Ucrania termine o se congele, Rusia durante los próximos cinco años, supuestamente, sería capaz de iniciar un conflicto a gran escala en Europa, siempre que Estados Unidos no intervenga. Moscú lleva años denunciando la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, la acumulación de fuerzas aliadas en Europa, el continuo incremento de gastos militares dentro del bloque y su creciente implicación en el conflicto ucraniano. La OTAN, el bloque bélico encabezado por EEUU, pese a sus promesas de no expandirse hacia las fronteras de Rusia, actualmente rodea a este país europeo por el flanco occidental. A su vez, el Kremlin indicó que Rusia no amenaza a nadie, pero tampoco va a ignorar acciones potencialmente peligrosas para sus intereses.

https://noticiaslatam.lat/20250211/rusia-libera-una-localidad-mas-y-destruye-3-tanques-durante-una-jornada-de-combates-1161104816.html

eeuu

dinamarca

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, eeuu, dinamarca, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, unión europea (ue), gastos militares