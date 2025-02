https://noticiaslatam.lat/20250210/revelan-que-el-94-de-los-peruanos-desaprueba-gestion-de-la-presidenta-boluarte-1161090484.html

Revelan que el 94% de los peruanos desaprueba gestión de la presidenta Boluarte

Revelan que el 94% de los peruanos desaprueba gestión de la presidenta Boluarte

LIMA (Sputnik) — El 94% de peruanos desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, reveló un sondeo realizado por la empresa Datum Perú.

El sondeo revela que la aprobación de la mandataria subió un punto porcentual respecto a enero, mientras que su desaprobación bajó uno respecto al mismo mes. Por sexos, el sondeo revela que la población femenina desaprueba la gestión de la mandataria en un 96%, mientras que un 2% la aprueba y un 2% no emite opinión. En tanto, la población masculina desaprueba la gestión de Boluarte en un 91%, mientras que un 6% la aprueba y un 3% no emite opinión. El sondeo también indica que el 74% de los peruanos considera que la delincuencia aumentó en el país desde que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, asumió la cartera en mayo de 2024. Asimismo, un 2% considera que la delincuencia ha disminuido, un 23% opina que sigue igual y un 1% no emite opinión.La encuesta fue realizada en un universo de 1.204 personas a nivel nacional, entre el 31 de enero y el 5 de febrero, con un margen de error de +/- 2,8%.

