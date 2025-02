https://noticiaslatam.lat/20250205/el-kremlin-tilda-de-palabras-hueras-la-presunta-disposicion-de-zelenski-a-negociar-1161004404.html

El Kremlin tilda de "palabras hueras" la presunta disposición de Zelenski a negociar

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, restó credibilidad a las palabras de Volodímir Zelenski, sobre su disposición a negociar...

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/17/1144032078_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fd882c6f9db171f05fa2a546a414986.jpg

El representante del Kremlin comentó así la declaración hecha por Zelenski en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, de que aceptaría implicarse en conversaciones directas con el presidente ruso, Vladímir Putin, si esta es la única manera de lograr la paz para Ucrania. La evolución de las operaciones bélicas sobre el terreno, a juicio de Peskov, sugiere claramente que "es en primer lugar Kiev el que debe mostrar que está abierto a esas negociaciones e interesado en ellas". Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente. A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. A su vez, Zelenski, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum. Durante más de dos años y medio, Ucrania condicionó el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014. Sin embargo, el presidente Zelenski admitió en una entrevista con el canal de televisión Sky News a finales de noviembre la posibilidad de alcanzar un alto el fuego si los territorios bajo control de Kiev quedan "bajo el paraguas de la OTAN" y recuperar el resto luego por la vía diplomática. La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia. El presidente Vladímir Putin afirmó el 19 de diciembre que Rusia está dispuesta a "dialogar sin condiciones preliminares" con Ucrania, pero únicamente con base en lo acordado en Estambul a finales de marzo de 2022 y tomando en cuenta la situación sobre el terreno.Armas nucleares para UcraniaEl Kremlin criticó las recientes declaraciones desde Ucrania que demandan a Occidente proporcionar armas nucleares a este país. "Declaraciones similares rayan en la locura", indicó Peskov.En una reciente entrevista, Zelenski, cuyo mandato como presidente de Ucrania concluyó en mayo de 2024, afirmó que la OTAN tendrá que entregar armas nucleares a Kiev, argumentado que el proceso de incorporación en esa estructura militar podría tomar décadas.Ante este hipotético escenario, Peskov subrayó que el mundo cuenta con un tratado de no proliferación de armas nucleares y otros acuerdo en esa materia. El vocero del Kremlin expresó su confianza en que la clase política europea comprenda que debatir la posible entrega de armas nucleares a Ucrania es totalmente absurdo y peligroso.En 2024, el periódico estadounidense The New York Times afirmó que algunos funcionarios de Washington y de Europa supuestamente proponían entregar arsenales nucleares a Ucrania.Mundo multipolarMoscú acoge con satisfacción las declaraciones del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, sobre la multipolaridad del mundo, declaró Peskov.El 3 de febrero, Rubio afirmó que la existencia de un solo poder dominante en el mundo es "antinatural" y abogó por un orden multipolar con potencias como China y, "hasta cierto punto", Rusia.Según recordó el vocero, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó de interesante la declaración de Rubio. En junio pasado, Lavrov, declaró que las aspiraciones de Estados Unidos de preservar su hegemonía en el mundo "a toda costa" están condenadas al fracaso.Reubicación de palestinos de GazaRusia está al tanto de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el posible reasentamiento de los palestinos de Gaza, así como del rechazo de los países de Oriente Medio a la propuesta, indicó Peskov.El vocero recordó que la posición de Rusia sobre una solución en Oriente Medio se basa en la creación de dos Estados."El arreglo en Oriente Medio solo puede tener lugar sobre la base de dos Estados, es una tesis que está consagrada en la correspondiente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU (…) Y nosotros partimos de ella, también la apoyamos y creemos que es la única opción posible", añadió Peskov.La víspera, el presidente de EEUU, Donald Trump, habló de la posibilidad de establecer a los refugiados procedentes de la Franja de Gaza en otros países árabes, de forma tanto provisional como permanente. A su vez, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, anunció que planea elaborar un plan de mudanza de los habitantes de la Franja de Gaza.El Ministerio de Exteriores de Egipto, al comentar esas iniciativas, declaró que El Cairo rechaza cualquier intento de efectuar el traslado de los palestinos como una medida provisional o permanente.Desde el 19 de enero en la Franja de Gaza rige el cese del fuego acordado entre Israel y el movimiento palestino Hamás con el fin de liberar a los rehenes israelíes y canjearlos por presos palestinos recluidos en cárceles israelíes.En los 15 meses que dura la última espiral del conflicto palestino-israelí murieron 46.000 palestinos y unos 1.500 israelíes. El conflicto se propagó al Líbano y Yemen y provocó un intercambio de ataques con cohetes entre Israel e Irán. La primera etapa del armisticio supone poner en libertad a 33 rehenes israelíes, canjeándolos por un millar de presos palestinos en 42 días.El pasado 1 de febrero, se efectuó el cuarto canje. Desde el primer día del cese del fuego aumentaron los envíos de ayuda humanitaria a Gaza, hasta 600 camiones diarios, incluidos 50 con combustible. Como garantes del cumplimiento del armisticio actúan Catar, Egipto y EEUU, que crearon un centro coordinador en El Cairo.Israel y Hamás se comprometieron a sostener negociaciones el día 16 de la tregua sobre la segunda etapa de la misma, en la que se tratarán, supuestamente, la liberación de los rehenes que queden, el acuerdo sobre el cese del fuego permanente y la retirada completa de las tropas israelíes.Los garantes del proceso de paz hablan también de la tercera etapa, que incluiría el canje de los cuerpos de los fallecidos, la reconstrucción de la Franja de Gaza y el fin de su bloqueo. El armisticio actual es el segundo en todo el tiempo que dura el conflicto, el primero se pactó en noviembre de 2023 y duró solo seis días.Rusia e IránRusia mantendrá sus estrechas relaciones con Irán, afirmó el portavoz. Asimismo, calificó a Teherán como socio de Moscú y señaló que los dos mantienen la cooperación en diferentes esferas y pretenden desarrollarla.La víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que buscará poner fin a exportaciones de petróleo iraní para aplicar la máxima presión contra el país. Sin embargo, expresó la esperanza de que EEUU no necesite usarla con frecuencia.

