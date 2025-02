https://noticiaslatam.lat/20250205/las-autoridades-kazajas-publican-un-informe-preliminar-sobre-el-accidente-aereo-en-aktau-1160995535.html

Las autoridades kazajas publican un informe preliminar sobre el accidente aéreo en Aktau

ASTANÁ (Sputnik) — Los daños del avión de Azerbaijan Airlines (AZAL) que se estrelló en diciembre cerca de la ciudad kazaja de Aktau apuntan a la penetración... 05.02.2025

"El examen inicial de los fragmentos restantes reveló múltiples daños transversales y no transversales de diferentes tamaños y formas", reseña el documento, y agrega que "los daños transversales de la aeronave apuntan a la penetración de objetos externos en la estructura del avión". Asimismo, el informe afirma que la tripulación reportó un fuerte impacto y una explosión en la zona de los asientos traseros. La comisión encargada de la investigación continúa examinando en detalle los daños estructurales del avión para determinar la causa exacta del accidente.Estos fueron los detalles más destacados del informe: El pasado 25 de diciembre, un Embraer 190 de la compañía Azerbaijan Airlines (AZAL) con 67 personas a bordo, que realizaba la ruta entre la capital de Azerbaiyán, Bakú, y la ciudad rusa de Grozni, se estrelló cerca de Aktau, en el oeste de Kazajistán. Según los últimos datos, 38 personas murieron en el accidente. En la aeronave viajaban nacionales de Azerbaiyán, Rusia, Kazajistán y Kirguistán. La agencia rusa para el transporte aéreo, Rosaviatsia, precisó que el avión fue desviado de Grozni a otro aeropuerto, en medio de un ataque ucraniano con drones y por la densa niebla con visibilidad cero a una altitud de 500 metros."La parte rusa no ha recibido muestras de los objetos externos encontrados en el fuselaje del avión para su examen", informa RT, citando a una fuente de las autoridades aeronáuticas rusas que participa en la investigación del accidente del avión de AZAL en Aktau. "Por lo tanto, las afirmaciones de algunos medios extranjeros sobre su identificación como elementos del misil Pantsir requieren al menos una investigación más profunda", añadió. En el informe preliminar del Ministerio de Transportes de Kazajstán no hay datos sobre cuáles son esos "objetos externos".

