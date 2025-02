https://noticiaslatam.lat/20250205/la-usaid-ha-invertido-cientos-de-millones-de-dolares-para-desestabilizar-al-gobierno-de-venezuela-1160995032.html

"La USAID ha invertido cientos de millones de dólares para desestabilizar al Gobierno de Venezuela"

"La USAID ha invertido cientos de millones de dólares para desestabilizar al Gobierno de Venezuela"

Sputnik Mundo

La Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) se encuentra bajo escrutinio y una posible reestructuración por supuestamente no obedecer a los... 05.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-05T00:56+0000

2025-02-05T00:56+0000

2025-02-05T00:56+0000

américa latina

venezuela

💬 opinión y análisis

donald trump

nicolás maduro

eeuu

usaid

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/05/1160995266_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70c47f759779b5c5440320d1a92eddfd.jpg

En este contexto, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó durante una transmisión en redes sociales, que la USAID había servido como brazo ejecutor del injerencismo de Estados Unidos en el país a través de sus operadores en terreno, la oposición venezolana.La USAID bajo la lupa de TrumpLa USAID, creada en 1961 durante la administración de John F. Kennedy, fue concebida como una herramienta para modular el imperialismo estadounidense, combinando la "zanahoria" de la ayuda humanitaria con el "garrote" de la influencia política.Aunque inicialmente su objetivo era proyectar una imagen favorable de Estados Unidos durante la Guerra Fría, la USAID evolucionó hacia la financiación de grupos políticos, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales (ONG) para influir en los procesos políticos de diversas naciones, sostiene. Migus destaca que "la USAID y la NED (National Endowment for Democracy) tienen objetivos similares, pero mientras la USAID responde al poder ejecutivo, la NED depende del Congreso y está más enfocada en la promoción de la democracia a través de entidades bipartidistas".La Administración Trump ha cuestionado el papel y la eficacia de la USAID, argumentando que su presupuesto de 40.000 millones de dólares anuales no ofrece un retorno de inversión claro para los contribuyentes estadounidenses. "Estados Unidos está buscando mantener su hegemonía sobre el mundo occidental, pero dejando de lado regiones que ya están bajo la influencia de China o Rusia", afirma Migus. Esto, dice, implica un enfoque más pragmático y menos intervencionista, lo que podría llevar a la creación de una nueva agencia con un presupuesto más reducido y objetivos más específicos.La USAID y la oposición venezolanaUno de los aspectos más polémicos de la USAID es su relación con la oposición venezolana. Según Migus, "la USAID ha invertido cientos de millones de dólares en financiar a grupos políticos y ONG en Venezuela, con el objetivo de desestabilizar el gobierno bolivariano". Esta relación se intensificó después del fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, cuando la USAID estableció una oficina en Caracas con un presupuesto inicial de 10 millones de dólares para promover una "transición" política.Sin embargo, esta estrategia se vio truncada cuando Hugo Chávez expulsó a la USAID de Venezuela, una medida que luego fue replicada por otros gobiernos latinoamericanos como Bolivia y Ecuador.Migus anticipa que "la agencia será reemplazada por una entidad más pequeña y enfocada en objetivos políticos específicos, con un presupuesto más limitado". Esto, dice, refleja un cambio en la estrategia estadounidense, que busca reducir costos y evitar intervenciones costosas en regiones donde su influencia ya no es dominante.Respecto a las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, Migus sostiene que "estamos en una fase de pragmatismo, donde Trump prioriza resolver problemas internos como la migración y la energía, antes que derrocar al gobierno de Nicolás Maduro". Sin embargo, advierte que esto no significa el fin de las tensiones, ya que "dentro del Departamento de Estado aún hay sectores que buscan desestabilizar a Venezuela".En este escenario, Venezuela y otros países de la región deberán estar atentos a los cambios en la política exterior de Washington, que sin duda seguirán teniendo un impacto significativo en sus procesos políticos y sociales, con el añadido de que la percepción de Trump hacia sus aliados políticos de oposición ha cambiado.“En el Financial Times, hace poco un antiguo alto funcionario de Trump del primer mandato decía que considera a todos estos líderes de la oposición como unos losers y que no está dispuesto a repetir los errores del pasado", dice Migus. "Entonces, estamos a la víspera de una nueva serie de relación, como dijo el presidente Maduro, una especie de agenda cero, que tampoco va a ser una agenda maravillosa de reconocimiento de la soberanía, va a ser una nueva agenda marcada por tensiones, pero en una relación diferente, obligatoriamente diferente, a la cual Venezuela estaba acostumbrada en estas últimas dos décadas", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20250204/como-esta-vinculada-la-usaid-a-la-investigacion-secreta-sobre-armas-biologicas-1160976363.html

https://noticiaslatam.lat/20250203/trump-nombra-a-marco-rubio-como-administrador-interino-de-la-usaid-1160968771.html

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

venezuela, 💬 opinión y análisis, donald trump, nicolás maduro, eeuu, usaid, política