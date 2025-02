https://noticiaslatam.lat/20250204/varios-incendios-activos-en-la-patagonia-argentina-consumen-mas-de-24000-hectareas-1160986761.html

Varios incendios activos en la Patagonia argentina consumen más de 24.000 hectáreas

Varios incendios activos en la Patagonia argentina consumen más de 24.000 hectáreas

BUENOS AIRES (Sputnik) — Cinco incendios activos en tres provincias patagónicas de Argentina arrasaron hasta el momento 24.494 hectáreas de bosques... 04.02.2025

Los focos activos en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la jurisdicción de Río Negro, al sur del país, arrasaron desde que comenzó el fuego, el pasado 25 de diciembre, 10.764 hectáreas. El Parque Nacional Lanín, en la provincia de Neuquén, perdió desde enero otras 4.100 hectáreas.Unas 2.800 hectáreas adicionales se quemaron en las localidades rionegrinas de Mallín Ahogado y El Bolsón, a las que se suman otras 3.530 hectáreas afectadas en el municipio de Epuyén, en la provincia de Chubut, y otras 3.200 hectáreas calcinadas en Atilio Viglione, en el mismo distrito.La superficie que arrasó el fuego en estos cinco incendios forestales equivale a la extensión de la ciudad de Buenos Aires.El jefe del Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, Orlando Báez, reconoció que, por falta de medios, deben desatender un incendio para ir a otro."Ha habido claramente una subestimación a nivel provincial y nacional de la crisis climática, al no contar con brigadistas y estructuras suficientes para atacar los focos", evaluó Giardini.Sin que se considerase grave el avance del fuego, "ahora tenemos cinco incendios simultáneos que son difíciles de controlar y no hay capacidad para poder controlarlos completamente", aseveró el activista.Ante la insuficiencia de recursos, las tareas de contención del fuego están localizadas en las zonas donde hay habitantes, a fin de que el incendio del Parque Nahuel Huapi no se traslade a la localidad de El Manso y para que los incendios en El Bolsón y en Mallín Ahogado no afecten a la población cercana.EcocidioLa destrucción de bosques nativos en las provincias patagónicas demandará al menos 200 años para que se recuperen, por lo que Greenpeace* califica de "catástrofe" y "ecocidio".Los incendios no se extinguirán por completo hasta la época de lluvias, a finales de marzo, más en un contexto en donde prevalece el fenómeno de La Niña, que provoca el enfriamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico y genera escasez de precipitaciones en Argentina.Para Greenpeace*, uno de los asuntos clave que deben encarar las autoridades es la penalización de la destrucción de bosques, sea por incendio o desmonte ilegal. El incumplimiento de la Ley de Bosques establece penalizaciones irrisorias que las empresas asumen como parte del costo por deforestar, advirtió la organización ambiental.A modo de prevención, la organización también alertó por la introducción de plantaciones exóticas, como pinos no nativos, que generan que el fuego se propague con mayor facilidad frente a los bosques nativos, que tienen otra humedad.Argentina se ha convertido en uno de los 15 países con mayores niveles de deforestación en todo el mundo. La nación sudamericana registró en 2024 un aumento del 10% de los desmontes, con la destrucción de 150.000 hectáreas de bosques nativos.*Catalogada como organización indeseable en Rusia

argentina

