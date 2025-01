https://noticiaslatam.lat/20250127/los-residuos-toxicos-que-dejaron-los-incendios-en-california-son-una-preocupacion-creciente-1160795615.html

Los residuos tóxicos que dejaron los incendios en California son "una preocupación creciente"

Los residuos tóxicos que dejaron los incendios en California son "una preocupación creciente"

Recientemente, un experto advirtió que los incendios forestales de Los Ángeles suscitan preocupación por los contaminantes tóxicos que podrían estar desatando, pues algunos de los residuos de las estructuras quemadas podrían contener materiales tóxicos.Citado por The Hill, Swain describió estas pérdidas de estructuras como "un peaje asombroso" y pronosticó la pérdida de estructuras en alrededor de 20.000 a consecuencia de los incendios de Palisades y Eaton. Swain advirtió también sobre los daños indirectos que podrían sufrir los residentes por la exposición al humo y las cenizas tóxicas."Los daños para la salud, las enfermedades y, a veces, la muerte que pueden provocar las catástrofes a gran escala y los incendios forestales, no se limitan únicamente a las personas que no consiguen salir de la zona del incendio”, añadió.Por su parte, Tarik Benmarhnia, epidemiólogo especializado en cambio climático del Instituto Oceanográfico Scripps de la Universidad de San Diego, detalló en un reciente artículo explicativo que el humo de los incendios forestales contiene una mezcla de contaminantes y que el componente más estudiado es el grupo de partículas finas (PM2,5: partículas de tamaño inferior a 2,5um) que pueden entrar en los pulmones hasta la alveola y penetrar en el torrente sanguíneo."Los efectos a largo plazo se refieren a cómo las personas o comunidades expuestas repetidamente a las PM2,5 pueden desarrollar algunas enfermedades como cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares o demencia", añadió. De acuerdo con el reporte más reciente del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (CAL FIRE), hasta el 27 de enero, los incendios en Los Angeles, el Hughes, el Palisades y el Eaton se encuentran contenidos entre el 94 y 98%. Mientras el de Otay Mountain, en San Diego ha logrado ser contener apenas al 43%.El CAL FIRE advirtió también que con la lluvia en el pronóstico, es importante mantenerse alerta ante el aumento del riesgo de flujos de escombros en áreas recientemente impactadas por los incendios forestales en el condado de Los Ángeles.

