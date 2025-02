https://noticiaslatam.lat/20250204/la-bolsa-de-rusia-expande-el-numero-de-sus-participantes-que-implica-esta-medida-1160964920.html

La Bolsa de Rusia expande el número de sus participantes: ¿qué implica esta medida?

La Bolsa de Rusia expande el número de sus participantes: ¿qué implica esta medida?

Sputnik Mundo

El 1 de febrero, el Gobierno de Rusia amplió el número de países amistosos y neutrales cuyos bancos y corredores pueden participar en el comercio de divisas en... 04.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-04T10:32+0000

2025-02-04T10:32+0000

2025-02-04T10:32+0000

economía

rusia

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

bolsa de moscú

💶 divisas

rublo

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

bolsa

gobierno de rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/03/1160964517_0:0:3278:1844_1920x0_80_0_0_54e71c0d17c41c7cad2c21aa54b35cb0.jpg

El nuevo decreto se refiere a operaciones de compraventa a plazos de divisas organizada en la sección de efectivo de la Bolsa de Moscú, explica Lóginov, que también es el profesor asociado del Departamento de Economía Mundial de la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.No se trata solo de instrumentos de divisas, sino también de instrumentos de tipos de interés que permiten cubrir los riesgos de variaciones desfavorables del tipo de cambio del rublo frente a divisas extranjeras y del tipo de interés en el mercado interbancario, detalla.Lóginov indica que las entidades financieras extranjeras recibieron por primera vez la autorización para realizar estas transacciones en el mercado ruso en julio de 2023. Las entidades jurídicas extranjeras podían realizar operaciones de futuros, opciones y otros derivados en la bolsa de Moscú, incluso antes, a través de sus filiales en el país, apunta. No obstante, esto requería acciones bastante costosas para establecer una entidad legal de este tipo en el Estado euroasiático y obtener la correspondiente licencia del Banco Central de Rusia, explica el economista.De la misma manera, las operaciones de este tipo para los países de la Unión Económica Euroasiática (UEE) fueron simplificadas hace tiempo y aun en mayor medida, agrega el experto.Ahora las cosas se han puesto más fáciles para las instituciones financieras extranjeras de países amistosos y es posible realizar transacciones esencialmente transfronterizas en el mercado ruso sin necesidad de una licencia bancaria o de corretaje, subraya.¿Qué significa y para qué sirve?En primer lugar, en virtud de las sanciones ilegales impuestas por los países occidentales, las transacciones en dólares y euros no pueden realizarse en la Bolsa de Moscú, y los mayores bancos rusos están desconectados del sistema internacional de pagos SWIFT y del sistema de liquidaciones por corresponsalía directa con los bancos occidentales, recuerda Lóginov.Sin embargo, agrega, es posible realizar transacciones en divisas y con bancos de países amistosos. Hasta la fecha, el yuan chino ha sido el principal protagonista de tales transacciones. De acuerdo con el profesor, dicha medida permitió a Rusia salir de una situación económica complicada, destaca. Pero al mismo tiempo existen aspectos negativos, advierte."Si antes concentrábamos los riesgos monetarios de nuestro sistema financiero en una estrecha lista de divisas occidentales, ahora hemos cambiado la misma alta concentración de riesgos por otra divisa, y esto es un error. Especialmente desde que no hace mucho hubo una aguda escasez de yuanes, y varios bancos chinos hicieron liquidaciones con contrapartidas rusas con retrasos. Este problema aún no ha sido resuelto por completo", explica.En segundo lugar, crecen las operaciones de comercio exterior e inversión de las empresas rusas en los países de la mayoría mundial, y viceversa de las empresas de otros países en Rusia. Las opciones de pagos en moneda nacional con los países amistosos se están ampliando, y ya representan el 42% de todas las transacciones, precisa.Por supuesto, es posible centrarse en los tipos cruzados —determinar el tipo de cambio a través de las monedas de terceros países— pero es mucho más relevante disponer de información sobre el tipo de cambio en las transacciones directas, comenta el economista.Por último, la admisión de nuevos participantes en mercado de divisas es un canal adicional para aumentar la liquidez —volúmenes de fondos en divisas— en el mercado ruso, explica. Según los cálculos, el 2024 el número de estos participantes en Rusia se situó en un centenar, lo que supone un pequeño porcentaje del total.A su vez, el problema de la alta volatilidad de los tipos de cambio es, además de factores fundamentales relacionados con el estado de la economía de los países emisores, también un problema de volúmenes de compraventa de divisas relativamente pequeños, advierte.

https://noticiaslatam.lat/20250202/rusia-abre-su-mercado-cambiario-a-bancos-de-argentina-y-mexico-1160935501.html

https://noticiaslatam.lat/20250105/como-pueden-destronar-al-dolar-las-monedas-nacionales-de-los-paises-brics-1160243577.html

https://noticiaslatam.lat/20250131/las-sanciones-terminaran-hungria-vetara-la-prolongacion-de-las-medidas-antirrusas-en-medio-ano-1160892535.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis, bolsa de moscú, 💶 divisas, rublo, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, bolsa, gobierno de rusia