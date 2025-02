https://noticiaslatam.lat/20250203/zelenski-confesa-que-ucrania-esta-birlando-fondos-de-ayuda-procedente-de-eeuu-1160953856.html

Zelenski confesa que "Ucrania está birlando" fondos de ayuda procedente de EEUU

Zelenski confesa que "Ucrania está birlando" fondos de ayuda procedente de EEUU

2025-02-03T12:13+0000

Kiev no recibió ni la mitad de la ayuda asignada, señaló Volodímir Zelenski en una entrevista a Associated Press. Al mismo tiempo, apuntó que cuando EEUU se refiere a "la cifra exacta apoyada por el Congreso" —177.000 millones de dólares—, hay que entender que esta cantidad de ayuda a Kiev se asignó "no en dinero, sino en armas", por lo que Ucrania recibió "76.000 y pico millones de dólares" en términos monetarios."Cuando dicen que Ucrania durante la guerra recibió 200.000 millones de dólares para apoyar a las FFAA y demás, no es verdad. No sé dónde está todo ese dinero. Tal vez es verdad en términos de cómo está en el papel", comentó a la agencia.Zelenski también reaccionó de forma contradictoria a las declaraciones sobre la congelación de la ayuda de Estados Unidos si se tiene en cuenta que Ucrania tenía asignados entre 300 y 400 millones de dólares para programas humanitarios de energía, medicinas y renovación de puestos de control. El líder ucraniano aseguró que "cerraría" esta cantidad con la participación de Europa o con "recursos internos", sin especificar de dónde los sacaría Ucrania dado el déficit récord del presupuesto estatal.Anteriormente, el 20 de enero, el sitio web de la Casa Blanca publicó la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, por la que se suspende la ayuda de Washington al desarrollo de otros países durante 90 días. Anteriormente, el Pentágono estimó que el importe total de la ayuda militar estadounidense a Ucrania durante la Administración Biden superó los 62.000 millones de dólares.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente.

