https://noticiaslatam.lat/20250203/un-sondeo-muestra-que-lula-ganaria-las-elecciones-de-2026-en-todos-los-escenarios-1160960688.html

Un sondeo muestra que Lula ganaría las elecciones de 2026 en todos los escenarios

Un sondeo muestra que Lula ganaría las elecciones de 2026 en todos los escenarios

Sputnik Mundo

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva derrotaría a cualquiera de los hipotéticos candidatos en las elecciones de 2026... 03.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-03T16:11+0000

2025-02-03T16:11+0000

2025-02-03T16:17+0000

américa latina

brasil

luiz inacio lula da silva

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/01/09/1147229330_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8314e4978f655b80a6fb30323494f4c2.jpg

El sondeo incluyó cuatro escenarios posibles de la primera vuelta (en ningún caso con el expresidente Jair Bolsonaro, que está inhabilitado hasta 2030 y no podrá presentarse a las elecciones) y en todas las hipótesis Lula supera a sus adversarios de la derecha, con apoyos que varían entre el 28 y el 33% de los votos. El mejor colocado en el campo de la derecha es el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, que es visto por la mayoría de analistas como el más probable sucesor de Bolsonaro. No obstante, en un hipotético balotaje, tendría un 34% de los votos frente al 43% que conquistaría Lula. Tampoco conseguirían derrotar al actual presidente el diputado Eduardo Bolsonaro (hijo del expresidente) o el excoach Pablo Marçal, ya que ambos también tocarían techo en el 34% de votos. El candidato de la derecha que tendría mejor resultado frente a Lula (y aun así perdería por 35 a 41%) sería el cantante Gustavo Lima, una estrella del "sertanejo" (una especie de country brasileño) que hace unas semanas manifestó su intención de ser candidato a la presidencia. La encuesta también midió el índice de rechazo que generan los candidatos: el que tiene un mayor porcentaje de desaprobación es el actual ministro de Economía, Fernando Haddad, que siempre suena como posible sucesor de Lula: el 56% de brasileños asegura que lo conoce y no lo votaría. A pesar de la fortaleza de Lula como candidato, la semana pasada Quaest divulgó otra encuesta que reveló que el Gobierno de Lula tiene el peor nivel de popularidad desde que arrancó la legislatura. El 47% de los brasileños aprueba la gestión de Lula (en diciembre eran el 52%), mientras que el 49% la desaprueba, frente al 47% anterior.

https://noticiaslatam.lat/20250131/canciller-de-brasil-senala-que-el-grupo-brics-busca-promover-la-cooperacion-y-el-crecimiento-1160908047.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, luiz inacio lula da silva