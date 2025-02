https://noticiaslatam.lat/20250202/venezuela-tilda-como-acto-de-venganza-de-eeuu-restitucion-de-lista-restringida-de-cuba-1160933148.html

Venezuela tilda como "acto de venganza" de EEUU restitución de Lista Restringida de Cuba

Venezuela tilda como "acto de venganza" de EEUU restitución de Lista Restringida de Cuba

Sputnik Mundo

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano calificó como un "acto de venganza" de Estados Unidos la decisión de reinstaurar la Lista Restringida de Cuba, que... 02.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-02T03:15+0000

2025-02-02T03:15+0000

2025-02-02T03:15+0000

américa latina

eeuu

cuba

venezuela

yván gil

donald trump

política

marco rubio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/03/1149455721_0:393:2940:2047_1920x0_80_0_0_3001fee8aee91776985562254db044e6.jpg

El 31 de enero, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció que aprobó la reinstauración de la Lista Restringida de Cuba que veta transacciones con "empresas bajo el control de, o que actúan en nombre de, los servicios o el personal represivo de las fuerzas armadas, de inteligencia o de seguridad cubanas". Al respecto, Gil manifestó que durante más de seis décadas EEUU ha intentado bloqueo, sanciones, agresiones, sabotajes y hasta terrorismo contra ese país caribeño, pero "nada les ha servido". Asimismo, consideró que Cuba ha demostrado que la soberanía de su nación no es negociable. De igual manera, el canciller aseguró los pueblos de América no se quedarán de brazos cruzados si arrecian las agresiones contra Cuba. Si arrecian las agresiones, los pueblos de América no se quedarán de brazos cruzados. La solidaridad con Cuba no es una opción, es un compromiso inquebrantable. Rubio señaló que el Departamento de Estado estadounidense volvió a emitir esta lista "para denegar recursos a las mismas ramas del régimen cubano que oprimen y vigilan directamente al pueblo cubano mientras controlan grandes franjas de la economía del país". El 20 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, designó nuevamente a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, tras revertir una decisión reciente de su predecesor, Joe Biden. En 2021, EEUU incluyó a Cuba en su lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, una de las últimas acciones de Trump antes de concluir su primer mandato.

https://noticiaslatam.lat/20250201/esto-es-muy-grave-plan-de-trump-para-guantanamo-podria-ser-castigado-por-el-derecho-internacional-1160878006.html

eeuu

cuba

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, cuba, venezuela, yván gil, donald trump, política, marco rubio