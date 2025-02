Un fresco revela la influencia islámica en las iglesias cristianas medievales

"Al principio, parecía increíble y demasiado emocionante que pudiera tratarse de una tienda islámica (…) Rápidamente descarté la idea y solo volví a ella años más tarde, con más experiencia y una actitud más valiente ante la investigación. Probablemente, no encontremos otra imagen sobreviviente de este tipo. No he dejado de buscar, pero creo que es única," sentenció la investigadora.