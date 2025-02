https://noticiaslatam.lat/20250202/panamenos-marchan-en-la-capital-en-repudio-a-visita-de-secretario-de-estado-de-eeuu-1160945104.html

Panameños marchan en la capital en repudio a visita de secretario de Estado de EEUU

Panameños marchan en la capital en repudio a visita de secretario de Estado de EEUU

SAN SALVADOR (Sputnik) — Las organizaciones del movimiento social y nacionalista de Panamá marcharon en la capital, en repudio a la visita del secretario de... 02.02.2025

"Hoy [2 de febrero] marchamos hacia la Presidencia para denunciar la presencia de una delegación de EEUU en Panamá. No aceptamos injerencias extranjeras ni presiones sobre nuestro país. Esta Patria No Se Vende", afirmaron los líderes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs). La organización y otros sectores sociales publicaron, en sus cuentas en la red social X, fotos y vídeos del desarrollo de la marcha por las principales avenidas de la capital, antes de ser bloqueado su paso hacia el sector donde se encuentra la Presidencia de la República por las tropas antimotines. "Esta Patria No Se Vende. Los movimientos sociales en defensa de la soberanía. Señor Rubio: Tu presencia es un peligro para nuestra tierra", se lee en otras de las publicaciones. Las demostraciones populares coincidieron con la reunión del presidente José Raúl Mulino con Marco Rubio en la sede de la Presidencia, primera actividad oficial del funcionario norteamericano desde que llegó la noche del 1 de febrero a Panamá, como parte de una gira regional que también incluye a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Los ómnibus de la principal empresa de transporte público de Panamá circulan también adornados con banderas nacionales y letreros donde se afirma que "El Canal es nuestro". "El Canal es nuestro, símbolo de historia, identidad y grandeza. En MiBus, nos mueve el mismo orgullo que impulsa al país hacia el futuro", publicó en redes sociales la empresa que administra el transporte colectivo en la ciudad.El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo también un llamado a la unidad del pueblo panameño ante las amenazas externas e internas que enfrenta el país durante la homilía de la misa por la festividad de San Juan Bosco, informa la prensa local. "Los héroes (…) nos dejaron un mensaje claro. La soberanía no se regala ni se negocia, se defiende con determinación y amor por nuestra patria", expresó Ulloa a los fieles reunidos en la Basílica de Don Bosco, de la capital, precisan los informes publicados este domingo.Hasta cerca del mediodía, no se han reportado enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas antimotines. Sin embargo, el Suntracs denunció el 1 de febrero que una persona resultó herida de bala en un incidente con las autoridades policiales, pero su vida se encuentra fuera de peligro.

