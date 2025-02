https://noticiaslatam.lat/20250201/una-pluralidad-de-voces-concluye-en-cuba-la-conferencia-internacional-por-el-equilibrio-del-mundo-1160911839.html

"Una pluralidad de voces": concluye en Cuba la Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo

Según refirió a Sputnik Fabio Fernández, doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de La Habana, este fue un escenario para "escuchar e intercambiar con el otro un gran foro ecuménico en el cual se evidenció una pluralidad de voces portadoras de ideas fecundas", todo ello sostenido en los conceptos aportados por el prócer cubano José Martí.La inauguración de esta cita coincidió con el 172 aniversario del nacimiento del intelectual de la isla y reunió a más de 600 delegados de 98 países y 400 nacionales "en la búsqueda de una articulación de variables que permitan la estabilidad, desde el sentido de la emancipación y la edificación de un mundo policéntrico, sin la supeditación a un poder determinado".Para el académico, el encuentro apostó por la vindicación de las mayorías y por la lectura contemporánea de la coyuntura internacional desde la perspectiva ética y geopolítica aportada por Martí a finales del siglo XIX, un pensamiento vigente debido a la urgencia transformar una realidad "marcada por las asimetrías"."Vinieron representantes de la academia, el activismo y la responsabilidad política; entre todos construimos un discurso polifónico, dentro del cual se perfilan soluciones a los problemas actuales. La diversidad es la gran riqueza de este evento, sumado a la búsqueda de la unidad dentro de la misma y las diferentes perspectivas en el abordaje de las dificultades", afirmó.Durante su discurso de clausura, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció la solidaridad con la isla que, a su juicio, paga desde hace 66 años "el altísimo precio de no tener precio" y subrayó que la conducta agresiva de Estados Unidos amenaza la paz internacional, "las fuerzas políticas dominantes abrazan ideas fascistas que la humanidad se ha enfocado en eliminar desde el siglo pasado"Voces emancipadoras desde el sur globalSegún el docente e investigador colombiano Nicolás Torres, este tipo de encuentros sirve para plantear algo distinto frente al ascenso de la derecha y a la decadencia del sistema capitalista, "ante esto deben existir voces que se alcen y expresen las alternativas de vida, resistencias colectivas, formas de organizaciones propias, cosmovisiones y la coexistencia con la naturaleza".Para Torres, no todo puede ser ejecutado desde el extractivismo y el colonialismo, por tanto, valora esta conferencia internacional—celebrada desde el año 2003— como una propuesta de análisis con miras a la coexistencia armónica: "Desde el sur global se han planteado estrategias distintas, variopintas y Venezuela resurge como un nodo central de lucha contra el fascismo"."En Colombia también hay experiencias propias de autogobierno. Por ejemplo, los Territorios Campesinos Agroalimentarios apuestan por la soberanía y ordenanza desde la cosmovisión del campesino, indígena, negro, con sus propios instrumentos de seguridad, guardias, junta de gobierno... y crean alternativas para hablar de producción de alimentos limpios y de conservación de los bienes naturales", detalló."Fungimos como representantes y hacemos una transposición didáctica de los pueblos a este evento y desde aquí a las sociedades, entonces, cuando se da esta articulación de varios países, surgen estrategias de defensa, descubrimos que no estamos solos y podemos protegernos frente a modelos que pretenden llevarnos, nuevamente, hacia la bipolaridad o la unipolaridad", dijo.El reto de los asistentes, ahondó, es la edificación de un mundo multipolar a partir de una estrategia unida. "Podemos aprender de la autodefensa campesina en México, del proceso de los Mapuches en Chile, de las guardias campesinas e indígenas en Colombia, eso es lo que nos llevamos de este escenario de concertación", ahondó.Además del simbolismo de esta discusión, los delegados extranjeros subrayan la pertinencia de su realización en la capital de la isla. "Venimos y nos sentimos parte de Cuba, entendemos sus problemáticas, las soluciones que plantean sus dirigentes y es muy significativo que Caracas y La Habana sean capitales que lideren estos procesos", señaló.BRICS, ¿una alternativa?Por su parte, el docente colombiano Alfonso Insuasty, refirió a Sputnik la relevancia de los BRICS pues, en su consideración, "bloquea de alguna manera la hegemonía estadounidense y occidental, que hoy pretende nuevamente regresar a una distribución del mundo en términos coloniales, en términos de subordinación y sumisión"."Mediante acuerdos comerciales, ese grupo ha avanzado en un relacionamiento diferente, no de sometimiento comercial, y también en la construcción de la infraestructura para que ese mercado funcione. Colombia, incluso, pretende su ingreso, aprovechando el Gobierno progresista de Gustavo Petro", reflexionó.El también participante en este foro subrayó que América Latina experimenta actualmente una segunda ola de gobiernos progresistas—que algunos también llaman de izquierda—, pero que están atrapados en el juego normativo de Washington, los convenios comerciales, las alianzas y las amenazas.Por tanto, "debemos exigirles más radicalidad a esos gobiernos, porque no toman las decisiones fuertes y terminan siendo muy condescendientes con el poder, las derechas, las extremas derechas, tratando de ser, lo que llamaríamos nosotros, políticamente correctos, pero la contraparte no actúa de la misma manera".En este sentido, se precisa la exigencia sobre el cumplimiento de las normas, los derechos humanos, los derechos de los pueblos, las autonomías, equilibrar los poderes y el reconocimiento de que América Latina es diversa, en pueblos, culturas y lenguas.Aseguró, asimismo, que Estados Unidos está detrás de muchas de las situaciones de caos en el continente, exacerbado por los medios de comunicación con informaciones "basadas en la mentira, el engaño y la confusión".Un donativo para la nación caribeñaIsmael Sánchez Castillo, concejal en el ayuntamiento de Sevilla y diputado al Parlamento de Andalucía en la XI Legislatura, arribó a la mayor de las Antillas con insumos. "Llegamos a esta cita de diálogo por la paz y, además de las ideas propuestas, consideramos importante tener un gesto solidario mediante una donación de medicamentos destinados al pueblo cubano", expresó.El envío forma parte del proyecto Hormigas Solidarias, desarrollado por movimientos de solidaridad con la isla, radicados en Andalucía, España, "una iniciativa que busca articular a través de viajes personales, mecanismos de apoyo mutuo entre el pueblo andaluz y el cubano".En este sentido, el grupo tiene como premisa principal la acción directa y la colaboración concreta con comunidades que enfrentan retos significativos, como es el caso de Cuba, que "sufre un bloqueo genocida, indecente y que asfixia a la sociedad".Por tanto, con este gesto de donación de medicamentos, coordinado con el Ministerio de Salud Pública de Cuba, "pretendemos hacer una pequeña, humilde y modesta respuesta a esta situación que afecta a la isla desde hace décadas y que, entre otras consecuencias, limita el acceso a insumos sanitarios, incluidos, productos farmacéuticos como los que hemos traído"."Esta donación es un ejemplo del poder transformador de la solidaridad internacional y de los pueblos. No sólo contribuye, como digo, a aliviar una necesidad concreta, sino que también envía un mensaje de esperanza, de unidad y a la vez una ruptura del bloqueo informativo que hay en el Estado español y en la Unión Europea sobre Cuba", apuntó.

