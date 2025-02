https://noticiaslatam.lat/20250201/trump-usa-la-amenaza-de-aranceles-al-petroleo-para-presionar-a-canada-y-mexico-1160916470.html

Trump usa la amenaza de aranceles al petróleo para presionar a Canadá y México

MOSCÚ (Sputnik) — La amenaza del presidente de EEUU, Donald Trump, de imponer aranceles al petróleo de Canadá y México es estrategia para fortalecer su... 01.02.2025, Sputnik Mundo

Trump reiteró antes su intención de imponer un arancel del 25% a las importaciones desde Canadá y México. También mencionó que su Administración evalúa aplicar tarifas a la importación de petróleo de estos países, aunque aún no hay una decisión final. En palabras de Trump, el futuro de estas importaciones dependerá de los precios y las condiciones comerciales. Subrayó que piensa que no se trata tanto del mercado petrolero, sino más bien de las guerras comerciales que Trump quiere llevar a cabo.El experto advirtió que imponer aranceles al petróleo canadiense y mexicano sería arriesgado, ya que ambos países son los principales proveedores de crudo pesado y con alto contenido de azufre, esencial para muchas refinerías en EEUU. Enfatizó que no hay muchas alternativas, pues las opciones serían Rusia o Venezuela, países sujetos a sanciones. Esto, en palabras de Yushkov, podría provocar un aumento en los precios del combustible en EEUU, algo por lo que "los votantes no estarán agradecidos".En opinión del experto, Trump probablemente apuesta a que Canadá y México no tendrán muchas opciones para desviar su petróleo a otros mercados, lo que los obligaría a reducir la producción o aceptar sus condiciones. En particular, señaló que Canadá tiene pocas terminales marítimas de exportación para enviar al mercado mundial los volúmenes de petróleo no demandados por EEUU.

